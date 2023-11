Unión mostró su peor versión, perdió con Central Córdoba y se metió en zona de descenso

Al equipo dirigido por el Kily González le faltó todo en la etapa complementaria. Defendió muy mal y atacó igual o peor. No tuvo ideas para acercarse al gol y la solidez que supo encontrar en algunos partidos, en este partido estuvo ausente. Ya que el rival lo desbordó cada vez que se lo propuso.

Una actuación muy preocupante que lo deja en zona de descenso a tres fechas del final. Y es que además de la posición en la tabla general, lo peor para Unión es que no cuenta con un plantel que tenga variantes para resolver los partidos. Un equipo que no hace goles, difícilmente pueda salir airoso y eso es lo que viene ocurriendo con el elenco rojiblanco.

El empate hubiese sido el resultado más justo al cabo de los primeros 45'. Sin embargo, un descuido defensivo de Unión le permitió a Central Córdoba irse a los vestuarios ganando 1-0 por el gol convertido por Lucas Gamba. Una vez más, se terminó cumpliendo la inexorable ley del ex para que el Ferroviario se pusiera arriba en el marcador.

A Unión como es una constante, le costó una enormidad encontrar profundidad en ataque. Intentó siempre por izquierda con las subidas de Kevin Zenón y Claudio Corvalán, y la posición de Mauro Luna Diale que se volcó por ese sector. Fue precisamente Luna Diale el que intentó con un remate que se fue desviado.

El Tate tuvo la chance más clara en un cabezazo de Corvalán dentro del área luego de un centro desde la derecha de Federico Vera y en el final Joaquín Mosqueira probó con un remate de media distancia para que Matías Mansilla se arrojara al piso y desviara el disparo. Demasiado poco en ataque, ya que los dos puntas casi que no participaron.

Por su parte Central Córdoba inquietó con la velocidad de Gamba y las proyecciones por derecha de José Gómez. Al igual que Unión, le costó generar en ataque pero contó con la jerarquía de Gamba y una gran asistencia de Mauro Pittón quien lo dejó solo al delantero de frente al arco para que venciera a Sebastián Moyano con un remate alto.

El que quedó habilitando a Gamba fue Franco Pardo quien no alcanzó a adelantarse para dejarlo en posición adelantada y Gamba no dudó en la definición cuando se jugaban 30'. Fue la diferencia entre un equipo y el otro, ya que el desarrollo del juego fue muy parejo, al igual que la tenencia del balón.

Fue un primer tiempo con pocas emociones y con dos equipos más preparados para neutralizar que para generar en ataque. Pero el que menos se equivocó fue Central Córdoba y de allí la ventaja parcial. Unión careció de sorpresa y de cambio de ritmo y fue un equipo absolutamente previsible que nunca logró sorprender a su rival.

Triunfo del #Ferroviario para seguir arriba y huir de abajo | #CentralCordoba 2-0 #Union | Resumen

Y en el segundo tiempo se vio lo peor de Unión en esta Copa de la Liga, ya que su rival lo superó con total nitidez no solo en el resultado, sino también en el juego. Fue pésimo lo del Tate en la etapa complementaria, sin ningún tipo de rebeldía para dar vuelta la historia.

El partido se terminó a los 20' cuando Mateo Sanabria quedó a mano a mano con Moyano y con un suave remate decretó el 2-0. Si a Unión le costaba una enormidad marcar un gol, convertir dos era realmente una quimera. Pero antes de ese gol, el Ferroviario estrelló un disparo en el travesaño, por lo cual el segundo gol estaba al caer.

No sorprendió para nada el 2-0 ya que Central Córdoba fue mucho más en el segundo tiempo. En esta oportunidad a Unión le faltó todo, ya que muchas veces su carencia futbolística la disimula con carácter y actitud. Pero no hubo nada de eso, el Tate no peleó el partido y así le fue.

La realidad indica que no hubo absolutamente nada para rescatar en el segundo tiempo. Unión dejó una paupérrima imagen de cara a lo que viene. Fue un equipo entregado a la adversidad, que equivocó los caminos y que jamás estuvo cerca al menos de descontar como para intentar la heroica.

Una derrota durísima, no solo por lo que significa después de mucho tiempo meterse en zona de descenso, sino por lo que fue la actuación del Tate. Un rendimiento como el que tuvo en el Madre de Ciudades enciende todas las alarmas. No hay margen de error y ahora debe convivir con esa presión que se agudizó con esta derrota y que lo compromete de cara a lo que viene.

Síntesis

Central Córdoba: 22-Matías Mansilla; 36-José Gómez, 6-Sebastián Valdez, 14-Gonzalo Goñi, 29-Gustavo Canto, 26-Andrés Meli; 28-Mauro Pittón, 23-Enzo Kalinski, 25-Leandro Maciel, 18-Lucas Gamba y 20-Cristhian Ocampos. DT: Omar De Felippe.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 2-Franco Calderón, 34-Franco Pardo, 3-Claudio Corvalán, 10-Kevin Zenón; 19-Tiago Banega, 17-Joaquín Mosqueira, 7-Mauro Luna Diale; 30-Jerónimo Domina y 9-Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: PT 30' Lucas Gamba (CC), ST 20' Mateo Sanabria (CC).

Cambios: ST 0' Mateo Del Blanco x Banega (U), Mateo Sanabria x Kalinski (CC), 9' Nicolás Orsini x Domina (U), 24' Daniel Juárez x Pardo (U), 25' Brian Farioli x Meli (CC), Michael Rangel x Ocampos (CC), 33' Federico Jourdan x Gamba (CC), 36' Tomás González x Zenón (U), 39' Marcelo Benítez x Maciel (CC).

Amonestados: Corvalán, Mosqueira y González (U).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Madre de Ciudades.