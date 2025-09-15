Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no pierde la ilusión y espera el llamado final de la Selección Sub 20 para Vargas

Hizo ruido en Unión que Lautaro Vargas no esté en la última citación de la Sub 20, pero confían en que figure en la lista de Diego Placente para el Mundial

15 de septiembre 2025 · 14:43hs
Unión no pierde la ilusión y espera el llamado final de la Selección Sub 20 para Vargas

En Unión reina la expectativa de cara a la conformación definitiva del plantel de la Selección Argentina Sub 20 que disputará el Mundial en Chile. El nombre que todos siguen de cerca es el lateral derecho Lautaro Vargas, protagonista de un gran Torneo Clausura.

La sorpresa fue mayúscula cuando, en la última citación de Diego Placente, Vargas no apareció entre los 16 jugadores, luego de haber formado parte de todas las nóminas previas del proceso. Lo mismo ocurrió con el arquero Agustín Chávez, otro habitual en los entrenamientos y amistosos del combinado juvenil.

Confianza en Unión de que Vargas vaya al Mundial

A pesar de esta ausencia, en Unión no pierden la esperanza. La lista definitiva debe ser presentada este jueves y aún quedan siete lugares por definir. Las gestiones para incorporar algunos futbolistas que militan en Europa —la mayoría con negativas o trabas para ser cedidos por sus clubes— podrían ser el motivo que demore la confirmación.

En su puesto, Placente llamó a Dylan Gorosito de Boca, que apenas tiene ocho partidos en Primera. Desde el club santafesino confían en que su rendimiento sostenido y el compromiso demostrado en cada convocatoria anterior lo posicionan como una opción válida para completar la nómina.

Unión gol.jpg
En Unión no pierden la esperanza de que Lautaro Vargas vaya al Mundial Sub 20.

En Unión no pierden la esperanza de que Lautaro Vargas vaya al Mundial Sub 20.

Si bien todo se resolverá en las próximas horas y, pese a que hizo ruido su ausencia en la reciente designación para trabajar en el predio de AFA, la ilusión permanece intacta tanto en Unión como en el propio Lautaro Vargas, quien atraviesa un presente destacado y sueña con vestir la celeste y blanca en una cita mundialista.

