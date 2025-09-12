Unión hace otro esfuerzo económico para comprar un jugador de manera anticipada

La dirigencia de Unión avanza en la decisión de blindar a piezas claves y, de paso, sumar un jugador más a su patrimonio. Acuerdo inminente

Unión decidió acelerar los pasos para quedarse con Diego Díaz , que se convirtió en una de las revelaciones en este 2025 por su historia de vida. La dirigencia tendría decidido ejecutar la opción de compra con el objetivo de incorporarlo definitivamente al patrimonio.

El acuerdo contempla la adquisión del 80% del pase por 150.000 dólares, mientras que el 20% restante continuará en manos de Sportivo Las Parejas, una apuesta a futuro. Sobre todo, en caso de una futura venta.

Esta operación llega luego de dos oportunidades: una opción original en junio y otra programada para finales de noviembre, momento en el que finalmente Unión decidió dar el paso.

Unión Cruzeiro Diego Diaz 12.jpg Unión tendría decidido comprar a Diego Díaz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión comprará a Diego Díaz

A sus 23 años, Diego Díaz vivió un verdadero salto de calidad en 2025: pasó del fútbol amateur al profesional y rápidamente generó impacto. Marcó dos goles en 16 partidos, la mayoría entrando desde el banco, pero su rendimiento y adaptabilidad al ritmo profesional marcaron un crecimiento sostenido. Para el DT Leonardo Madelón todavía le falta, pero está en el camino. La dirigencia confía en que el delantero pueda seguir explotando su potencial y consolidarse como pieza clave del equipo.

Con esta decisión, Unión no solo asegura a un jugador con futuro, sino que también refuerza su estrategia de inversión en talentos jóvenes que emergen de manera explosiva en la Primera División. El anuncio es inminente.