Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

En el aluvión de nuevos contratos, Unión está pronto también a resolver más continuidades, entre ellos el zaguero Juan Pablo Ludueña

En medio de la política de blindar a sus jóvenes valores, Unión ya trabaja para concretar una nueva extensión de contrato . El protagonista en este caso es Juan Pablo Ludueña, que en el último tiempo comenzó a sumar minutos importantes bajo la conducción de Leonardo Madelón y no desentonó.

El defensor tiene vínculo hasta diciembre de 2026, pero la dirigencia ya había iniciado gestiones para mejorarle el salario y estirar el contrato hasta diciembre de 2028. El objetivo es claro: asegurar a un futbolista que, a sus 22 años, atraviesa un proceso de crecimiento y proyección, y que se transformó en una alternativa sólida en la última línea rojiblanca.

• LEER MÁS: Unión tendrá un solo cambio para visitar a Gimnasia de La Plata

Lluvia de nuevos acuerdos en Unión

La movida se da en el marco de una lluvia de acuerdos que el club viene cerrando en las últimas semanas. La intención es darle continuidad a un proyecto deportivo con jugadores con potencial, evitando así posibles salidas prematuras y reforzando el patrimonio de la institución. Tal como pasó en su momento con Franco Calderón y ahora Jerónimo Dómina.

Juan Pablo Ludueña Prensa Unión

En este sentido, Ludueña se suma a la misma sintonía que otros compañeros. Lautaro Vargas también pondría el gancho, al igual que Valentín Fascendini, aprovechando además su doble ciudadanía para abrir puertas al fútbol internacional.

• LEER MÁS: Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

El caso del marcador central es otro paso en la estrategia de Unión de proteger sus activos deportivos, premiar el esfuerzo de los futbolistas que lograron consolidarse en Primera y dar señales de estabilidad hacia adelante. Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, el club de la Avenida apunta a sostener un proyecto competitivo que no solo mire el presente, sino también el futuro inmediato.