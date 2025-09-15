Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

Unión ya comenzó a trabajar con la mira en Independiente Rivadavia, a quien recibirá en el 15 de Abril, en un duelo clave para seguir arriba y llegar a las copas.

15 de septiembre 2025 · 10:10hs
Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

El gran triunfo de Unión en La Plata frente a Gimnasia, el tercero consecutivo como visitante —marca que no alcanzaba desde hace 25 años en Primera División—, le permitie al equipo de Leonardo Madelón trabajar con tranquilidad en el arranque de la semana, ya enfocado en el próximo compromiso: el sábado 20 de septiembre, a las 16.45, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio 15 de Abril.

Leo Madelón, con todos a disposición

La mejor noticia para el cuerpo técnico es que todos los jugadores terminaron en buenas condiciones físicas el encuentro en el Bosque, por lo que, de no mediar imprevistos, el DT podría repetir la formación que viene de sumar tres victorias al hilo fuera de casa.

LEER MÁS: Unión, en ocho fechas con Madelón sumó más que en todo el Apertura

En paralelo, el club sigue con atención la situación de Lautaro Vargas, quien todavía no fue convocado oficialmente por Diego Placente para el Mundial Sub 20 de Chile, aunque su citación parece cuestión de tiempo. En ese sentido, la dirigencia tatengue pediría una autorización especial para que el juvenil pueda estar disponible frente a Independiente Rivadavia y luego sumarse a la Selección.

Ahora, a tratar de repetir de local

Con la confianza en alza, Unión buscará extender su gran presente y seguir escalando en la tabla, en un Clausura donde pasó de la lucha por el descenso a convertirse en protagonista de la pelea grande.

Independiente Rivadavia se presenta como un rival directo en su afán por llegar a las copas internacionales, ya que le lleva seis puntos en la carrera por ingresar a las copas, tomando como referencia que el último que hoy estaría ingresando es Tigre, que tiene uno más, aunque se pueden abrir probablemente dos cupos más como mínimo por el campeón del Clausura y el de Copa Argentina (siempre y cuando el ganador esté entre los clasificados). También hay otras alternativas de equipos argentinos campeones en Libertadores y Sudamericana, que puedan seguir dliberando cupos.

LEER MÁS: Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Por lo pronto, Leo Madelón estaría ante la chance de repetir la formación que viene de vencer a Gimnasia, que tuvo un cambio en relación al partido ante Racing (victoria 3-2), como consecuencia de la recuperación del uruguayo Maizon Rodríguez, quien sustituyó a Juan Pablo Ludueña en el fondo.

