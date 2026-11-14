Unión busca cerrar la renovación de Brahian Cuello y aguarda una definición en las próximas horas

Cuello priorizaría seguir en el Unión, pese a los sondeos que recibió desde el exterior. Leonardo Madelón lo considera un jugador muy importante

Unión empezó a definir el armado del plantel para el próximo año y tiene una negociación sobre la mesa: la continuidad de Brahian Cuello. Como su vínculo está cerca de vencer, según Radio Gol, Gustavo Lescovich, su representante, viajará a Santa Fe para reunirse con los dirigentes y buscar un entendimiento que permita extender su contrato durante las próximas horas, en una reunión clave.

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El futuro del atacante es uno de los asuntos que la dirigencia rojiblanca pretende resolver antes de avanzar con el resto de la planificación. Si bien aparecieron intereses desde el exterior, la postura del futbolista sería darle prioridad a la posibilidad de continuar en Santa Fe.

En ese escenario, Unión cuenta con un argumento importante: el protagonismo que Cuello consiguió durante la temporada y la confianza que recibió de Leonardo Madelón. El entrenador le dio continuidad, lo utilizó en reiteradas oportunidades desde el arranque y terminó afianzándolo entre las alternativas principales del equipo.

La reunión con Lescovich será fundamental para acercar las pretensiones de ambas partes. El objetivo del Tatengue es alcanzar un acuerdo económico y deportivo que permita prolongar el vínculo y evitar que el delantero se marche en condición de libre.

Los números que dejó Brahian Cuello durante la temporada 2026

A lo largo del Apertura, el atacante participó en 12 encuentros, convirtió dos tantos y permaneció 732 minutos dentro del campo de juego. A esos registros se sumaron dos presentaciones en la instancia de playoffs, donde acumuló otros 144 minutos.

Su participación también fue importante durante el Clausura. En ese certamen disputó 13 partidos, anotó un gol, entregó una asistencia y completó 768 minutos. Además, tuvo actividad en la Copa Argentina, competencia en la que sumó 61 minutos.

De esta manera, considerando todos los torneos mencionados, Cuello cerró el 2026 con 28 encuentros oficiales, tres goles y cuatro asistencias. Una producción que refleja la continuidad que consiguió dentro del plantel rojiblanco.

Madelón lo tiene entre sus prioridades y Unión quiere retenerlo

La opinión del entrenador representa otro punto favorable para las aspiraciones del club. Madelón encontró en Cuello una alternativa que fue creciendo con el correr de los partidos y que terminó ocupando un lugar relevante en su estructura futbolística.

Ahora, el desafío estará en manos de los dirigentes y del representante del jugador. Los intereses que llegaron desde el exterior aparecen como un factor a considerar, aunque la predisposición del delantero para seguir en Unión alimenta las expectativas de alcanzar un entendimiento.

El Tatengue pretende conservar a un futbolista que logró ganarse un espacio durante el año. La visita de Lescovich puede marcar un antes y un después en las conversaciones y las próximas horas serán importantes para saber si Brahian Cuello continuará vistiendo la camiseta rojiblanca.