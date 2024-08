Unión no tira todavía la toalla e insistiría por Franco Fragapane

Unión por ahora no tiene los refuerzos que pidió Cristian González a raíz de la inhibición que no puede levantar. Si bien llegó José Vanetta, es una apuesta de la dirigencia y por eso la insistencia en cada conferencia, donde se puede ver a un Kily cada vez más molesto.

La traba estaría en que desde la representación de Gustavo Munúa estarían pidiendo que el depósito de la deuda sea en un banco de Uruguay y la dirigencia rojiblanca quiere hacerlo en uno de Argentina. Uno de los tantos impedimentos de esta novela que exaspera a más de uno.

La gente ve que el equipo es protagonista en la Liga Profesional y podría conseguir un plus con más caras, pero por ahora eso no se puede. Es el único club de la Liga Profesional que figura en FIFA. Hasta Independiente y San Lorenzo lograron acuerdos de pago, lo que llama todavía más la atención por todos los problemas que tienen. Más que Unión incluso, que no puede completar esta situación.

Franco Fragapane.jpg Unión todavía no tira la toalla por Franco Fragapane.

Unión insiste por un jugador que quiere Kily

Mientras tanto, tendría varias negociaciones encaradas para luego ir con todo cuando se le ponga punto final a esta inhibición. Justamente uno de los deseos de Kily es Franco Fragapane, pero lo costoso es lo que hizo frente todo. Sin embargo, al parecer se habría reflotado todo.

El tema pasa por el dinero que habría que poner para sacarlo de Minnesota, amén después de su salario, que sería considerable. Pero el esfuerzo se haría, además de que existiría la chance de que baje un poco también sus pretensiones.

Se nota que el técnico está buscando extremos, porque ya hubo algunos otros rumores que pasaron de largo, para tener otras variantes al tradicional 5-3-2 de esta gestión. Habrá que ver si finalmente se puede concretar este anhelo. Por ahora, sigue en Estados Unidos y Unión inhibido.