Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, en ocho fechas con Madelón sumó más que en todo el Apertura

Leonardo Madelón le cambió la cara a Unión, que pasó de estar con la soga al cuello en la carrera por no descender, a soñar con los grandes objetivos en el Clausura.

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2025 · 08:34hs
Prensa Unión

El cambio de escenario para Unión en la segunda parte de la temporada es tan drástico como sorprendente. El equipo rojiblanco pasó de terminar último en el Torneo Apertura, con apenas 14 puntos en 16 fechas, a convertirse en uno de los animadores del Clausura, donde en tan solo ocho jornadas ya acumuló 15 unidades, superando la cosecha entera de la primera mitad del año.

Un giro total, de la mano de Leo Madelón

El giro deportivo se explica en gran parte por el arribo de Leonardo Madelón, quien asumió en la última fecha del Apertura y rápidamente logró darle otra fisonomía al equipo.

LEER MÁS: Mauricio Martínez y la victoria de Unión: "Tres triunfos afuera nos fortalecen como grupo"

Bajo su conducción, el Tatengue no solo mejoró en resultados, sino también en funcionamiento y contundencia. Asumió para afrontar la última fecha del Apertura (1-1 ante Belgrano en Santa Fe) y la segunda rueda de la Sudamericana (derrotas ante Palestino y Mushuc Runa en el 15 de Abril y empate ante Cruzeiro).

En el Apertura, Unión había convertido 11 goles y recibió 17, números que lo dejaron en el fondo de la tabla y con la permanencia seriamente comprometida. En cambio, en este Clausura, en apenas ocho partidos, ya marcó 13 tantos (dos más que en toda la primera parte) y apenas le hicieron seis, mostrando una defensa mucho más sólida y un ataque más efectivo.

Las claves de la remontada de Unión

La levantada también se refleja en la tabla anual, donde pasó de mirar de cerca los puestos de descenso a despegarse con autoridad: hoy le lleva 11 puntos a Aldosivi y San Martín de San Juan, los colistas.

LEER MÁS: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Además, con los posibles corrimientos por Copa Argentina y las competencias internacionales, Unión se encuentra a nueve unidades del último lugar que da clasificación a la Copa Sudamericana 2026, un objetivo que parecía impensado hace apenas dos meses.

Con ocho fechas por delante, el Tatengue transformó la angustia en ilusión y sueña con que este resurgir de la mano de Madelón no solo sirva para salvar la categoría, sino también para empezar a pelear por un premio mayor.

