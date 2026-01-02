Santiago Zurbriggen fue oficializado como el nuevo Director Deportivo de Unión. Y comienza a trabajar este viernes, con la vuelta del plantel profesional, en donde será presentado ante los jugadores y el cuerpo técnico.
Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo
A través de sus redes sociales, Unión informó que Santiago Zurbriggen es el flamante Director Deportivo
Por Ovación
2 de enero 2026 · 12:34hs
Zurbriggen vuelve a Unión
Más allá de que Zurbriggen viene dialogando desde hace días con el presidente rojiblanco Luis Spahn, como así también con el DT Leonardo Madelón, respecto a las gestiones tendientes a reforzar el plantel.
La presentación oficial de Zurbriggen se llevará a cabo el próximo lunes desde las 11, en donde el nuevo Director Deportivo brindará una conferencia de prensa.