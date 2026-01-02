Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo A través de sus redes sociales, Unión informó que Santiago Zurbriggen es el flamante Director Deportivo Por Ovación 2 de enero 2026 · 12:34hs

Santiago Zurbriggen fue presentado como nuevo Director Deportivo de Unión.

Santiago Zurbriggen fue oficializado como el nuevo Director Deportivo de Unión. Y comienza a trabajar este viernes, con la vuelta del plantel profesional, en donde será presentado ante los jugadores y el cuerpo técnico.

Zurbriggen vuelve a Unión Más allá de que Zurbriggen viene dialogando desde hace días con el presidente rojiblanco Luis Spahn, como así también con el DT Leonardo Madelón, respecto a las gestiones tendientes a reforzar el plantel.

La presentación oficial de Zurbriggen se llevará a cabo el próximo lunes desde las 11, en donde el nuevo Director Deportivo brindará una conferencia de prensa. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/2007107561879753000&partner=&hide_thread=false VUELTA A CASA

Santiago Zurbriggen vuelve a nuestra institución para asumir el cargo de Director Deportivo.

Tras su paso como futbolista, retorna para asumir un nuevo rol en el fútbol respaldado por una sólida formación académica y profesional que incluye las licencias PRO de… pic.twitter.com/bvW7dvLh3r — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 2, 2026