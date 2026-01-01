Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Con varias salidas de peso, un mercado todavía sin refuerzos y decisiones por tomar, Unión empieza a perfilar su equipo para el inicio del Apertura.

Si el Torneo Apertura 2026 comenzara hoy, Unión debería salir a la cancha con más interrogantes que certezas. El equipo que conduce Leonardo Madelón atraviesa un recambio importante, marcado por salidas significativas y la falta, por ahora, de refuerzos que terminen de equilibrar el plantel.

Entre los jugadores que ya no forman parte del club y que tenían un rol relevante aparecen Matías Tagliamonte, Mauricio Martínez y Lucas Gamba. A ellos se suman las salidas de Francisco Gerometta, Ezequiel Cañete y Jerónimo Dómina, lo que obliga al cuerpo técnico a reacomodar piezas en todas las líneas.

El arco, la principal incógnita

Uno de los puntos más sensibles está bajo los tres palos. A la salida de Tomás Durso, repescado por Atlético Tucumán, se suma la situación de Lucas Meuli, quien tenía todo acordado para emigrar pero finalmente se quedará ante este escenario y podría ser el segundo arquero del 2026.

La dirigencia deberá definir si incorpora uno o dos arqueros. En ese contexto, comenzaron a sonar varios nombres: Matías Mansilla (Estudiantes, viene de atajar en Atlético Tucumán), Franco Petroli (Godoy Cruz, aunque también seguido por Estudiantes de Río Cuarto y Talleres) y el uruguayo Renzo Bacchia, recientemente en Cerro, quien reconoció contactos con Unión.

Si hoy arrancara el certamen, Meuli sería el titular, a la espera de que el club acelere por un arquero de jerarquía y sobre todo experiencia.

Defensa estable, pero con posibles salidas

En el fondo no habría grandes modificaciones en el corto plazo, aunque existen futbolistas con chances de emigrar. Lautaro Vargas, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco aparecen en el radar de otros clubes, pero mientras sigan en el plantel serían tenidos en cuenta por Madelón.

Maizon Rodríguez se perfila como una fija en la zaga central, acompañado por Fascendini, mientras que Vargas y Del Blanco ocuparían los laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

El mediocampo y un nombre que se extraña

La salida de Mauricio Martínez dejó un hueco difícil de llenar. Para ese puesto, volvió a surgir el nombre del uruguayo Rodrigo Saravia, a quien Madelón ya quiso en el mercado anterior. El DT lo conoce de su paso por Gimnasia, aunque en su momento el futbolista optó por Belgrano, club en el que hoy se le busca una salida.

Mientras tanto, el mediocampo se reconfigura con Mauro Pittón como referencia, ahora formando dupla con Rafael Profini, quien venía relegado en la consideración del entrenador pero aparece como alternativa natural ante la falta de incorporaciones.

Por las bandas, la pelea está abierta: por derecha, Julián Palacios y Augusto Solari disputan el puesto, mientras que por izquierda la competencia es entre Franco Fragapane y Nicolás Palavecino.

Tarragona, la certeza ofensiva

En ataque, hay una seguridad: Cristian Tarragona es el titular indiscutido. La duda pasa por su acompañante. Agustín Colazo terminó la temporada pasada como titular, pero Marcelo Estigarribia, si logra dejar atrás los problemas físicos en la rodilla que lo afectaron durante gran parte de 2026, podría ganarle la pulseada.

El posible once del Tate

Con este panorama, si hoy comenzara el Torneo Apertura 2026, Unión formaría con: Lucas Meuli; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Mauro Pittón y Rafael Profini; Julián Palacios, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Un Unión en transición, con un once que refleja las salidas, las ausencias y las urgencias del mercado, mientras Madelón espera por refuerzos que le permitan fortalecer al equipo y encarar el Apertura con mayores garantías.