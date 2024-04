Unión perdió con Belgrano y se quedó fuera de la fase final

Unión asumía este sábado una desafió crucial ante Belgrano , sabiendo que solo le servía ganar para mantener intactas las chances de estar entre los de arriba, por la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. No estuvo enchufado y, pese a merecer algo más, terminó perdiendo 2-1 por los goles de Franco Jara (2); descontó Bruno Pittón. El partido se disputó en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportvo.

Unión jugo un muy mal primer tiempo y, aún así, se mantuvo en partido, ya que el resultado parcial pudo set peor. Es que el Tate se equivocó muy seguido en ataque y también en defensa. Se lo notó confundido desde el arranque, al punto tal que, a los 3', el Pirata se puso en ventaja luego de un remate que rebotó un jugador rojiblanco y Franco Jara, de cabeza, se anticipó a Thiago Cardozo para decretar el 1 a 0.

¡EL ÁREA ERA UN PINBALL! Tras una serie de rebotes, Jara metió el cabezazo y anotó el 1-0 de Belgrano ante Unión. ¿El festejo? Dedicado a Passerini y a Ulises Sánchez.



#ESPN

Si bien no había pasado nada hasta allí, la postura de un equipo y el otro era bien distinta, ya que Unión estaba apurado y Belgrano jugaba con mayor soltura. Con el resultado adverso se agudizaron los problemas de Unión, que no tenía juego y que evidenciaba enormes imprecisiones en el manejo del balón.

¿Estás de acuerdo con el Kily? El DT de Unión pedía penal por una agarrón sobre Gamba.



#ESPN

El único argumento ofensivo pasaba por las corridas de Lucas Gamba y lo que pudiera generar Adrián Balboa jugando siempre de espaldas. Belgrano, con poco, ganaba bien y por eso no sorprendió que aumentará el marcador. Franco Jara picó al vacío, quedó mano a mano con Cardozo y fue derribando.

Cardozo embistió a Jara y ¡PENAL PARA BELGRANO!



#ESPN

¡DOBLETE EN 20 MINUTOS! Franco Jara no falló y estampó el 2-0 de Belgrano ante Unión.



#ESPN

Nada para discutir en la sanción de Hernán Mastrangelo y Jara, con un remate de derecha esquinado, engañó a Cardozo, quien eligió la otra punta y a los 24 minutos el elenco cordobés ganaba 2 a 0.

Unión era un manejo de nervios; sin conducción y apurado por la impaciencia del hincha y, en el peor momento, se puso en partido llegando al descuento. Gamba metió un pase en cortada para la trepada de Bruno Pittón, que sacó un remate potente de zurda que se metió arriba en el primer palo sin que Ignacio Chicco pudiera impedirlo.

¡¡QUÉ GOLAZO, BRUNO!! Pittón metió un sablazo tras una gran asistencia de Gamba... ¡Hay partido en Santa Fe! Unión se pone 1-2 vs. Belgrano.



#ESPN

Jugando mal el Tate lograba descontar y eso parecía ser una inyección anímica para lo que viniera. Sin embargo el descuento no logró serenar a Unión, que siguió jugando apurado y sin un plan. Por ello pese a los esfuerzos por llegar al empate no tuvo recursos como para llegar al segundo y Belgrano terminó insinuando más en un primer tiempo no bien jugado pero en el que sobró emotividad.

El segundo tiempo de Unión-Belgrano por la Copa de la Liga

En el segundo tiempo Unión fue a buscar el empate y generó algunas chances claras como para empatar convirtiendo a Chicco en figura. Pero más allá de eso, está claro que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de las circunstancias, dejando pasar la última chance de pelear por un lugar en los playoffs.

¡Enorme atajada de Chicco ante el remate de Gamba para evitar el empate!



#ESPN

Si bien los cuatro puntos que dejó en el camino en los dos partidos anteriores lo condicionaban, un triunfo ante Belgrano al menos en lo matemático lo dejaba con alguna pequeña chance. Pero nada de eso sucedió, porque Unión no jugó bien y perdió ante un rival que llegaba disminuido por lesiones y que venía de jugar hacia dos días por Copa Sudamericana. Unión no supo aprovechar el contexto y terminó sufriendo una dura derrota, cosechando cuatro partidos sin victorias y sumando apenas dos puntos.

Ignacio Chicco, ex arquero de Colón, está siendo una PESADILLA para Unión. ¡ESPECTACULAR ATAJADA!



#ESPN

En el complemento, una media vuelta de Gamba y un cabezazo en el área chica de Luna Diale propiciaron dos estupendas tapadas de Chicco. Y posteriormente el que se lo perdió fue Nicolás Orsini con un remate de frente al arco que se fue por encima del horizontal. Belgrano también pudo liquidarlo antes pero falló en la definición.

La realidad es que Unión se quedó sin nafta en el final y que, cuando debió ganar los partidos para seguir en la conversación, no lo hizo dejando pasar una vez más la chance de pelear por algo trascendente.

Formaciones de Unión y Belgrano

Unión: Thiago Cardozo; Federico Vera, Miguel Torrén, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale; Adrián Balboa y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Belgrano: Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matías Moreno, Alejandro Rébola y Nicolás Meriano; Gerónimo Heredia, Santiago Longo, Matías Marín y Matías García; Franco Jara y Bryan Reyna. DT: Juan Cruz Real.

Goles: PT 3' y 23' Franco Jara (B) y 26' Bruno Pittón (U).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: 15 de Abril.