Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Unión sufrió su segunda derrota consecutiva y se alejó de la punta del Clausura. Con cuatro fechas sin ganar, el Tate cayó al 5º puesto de la Zona A.

13 de octubre 2025 · 07:59hs
Unión atraviesa un momento de retroceso en la tabla del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La derrota del fin de semana marcó su segundo traspié consecutivo y extendió a cuatro los partidos sin victorias, una racha que lo dejó sin liderazgo y en una posición expectante dentro de la Zona A.

Con 17 puntos en 12 presentaciones, el equipo de Leonardo Madelón ocupa el quinto lugar, aunque su posición podría cambiar una vez que se complete la fecha. Es que Boca Juniors (17 puntos en 11 partidos) y Barracas Central (también con 17 en 11) tienen pendiente su encuentro —suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo—, y un empate entre ambos podría relegar a los santafesinos al sexto puesto.

El dato curioso es que la próxima jornada podría encontrar a Unión fuera de la zona de clasificación al momento de iniciar su partido, ya que su compromiso será uno de los últimos en disputarse. El Tate recibirá a Defensa y Justicia el martes 21 de octubre a las 19.15 en el estadio 15 de Abril, con la obligación de sumar para no seguir cayendo en la tabla.

De allí en adelante, el calendario no ofrece respiro: luego del duelo ante el Halcón, Unión deberá visitar a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, recibir a Barracas Central en un duelo directo por la clasificación, y cerrará su participación ante Belgrano en Córdoba, en el Gigante de Alberdi.

Cómo quedó la Zona A tras la fecha 12

  • Defensa y Justicia – 19 pts

  • Central Córdoba (SdE) – 18 pts

  • Estudiantes – 18 pts

  • Boca Juniors – 17 pts (un partido menos)

  • Unión – 17 pts

  • Barracas Central – 17 pts (un partido menos)

  • Tigre – 17 pts

  • Huracán – 16 pts

  • Argentinos Juniors – 15 pts

  • Belgrano – 15 pts

  • Racing – 15 pts

  • Banfield – 14 pts

  • Independiente Rivadavia – 12 pts

  • Newell’s – 11 pts

  • Aldosivi – 9 pts

En la tabla anual, Unión sigue comprometido

Más allá de la lucha por clasificar a los octavos del Clausura, Unión no puede descuidar su posición en la tabla anual, que define uno de los descensos. Con 31 puntos en 28 fechas, el equipo rojiblanco se ubica en el puesto 21, a solo siete unidades de Aldosivi, el último en la zona de descenso por tabla acumulada.

Sin embargo, en la tabla de promedios el Tate cuenta con una buena ventaja, producto de las campañas anteriores, lo que le da un margen de tranquilidad mayor que el que muestran los números del año calendario.

El cierre del torneo encontrará a Unión peleando en los dos frentes: por mantenerse entre los mejores de la Zona A y por seguir alejándose del fondo de la tabla anual, en busca de cerrar el 2025 con un horizonte más despejado.

Unión Clausura Madelón
