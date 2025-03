Unión podría repetir equipo para jugar otra final contra Racing en Santa Fe

El plantel de Unión trabajó para ponerse al día en el Torneo Apertura frente a Racing, pero el DT Cristian González no da indicios de los posibles 11

Sin fútbol pero con indicios de repetir apellidos

Cristian González no tuvo lesionados ni expulsados, pero con este corto margen para preparar este cotejo del jueves, no es descabellado pensar en utilizar los mismos intérpretes. Si bien ese debate continúa en cuanto a la famosa línea de cinco que utiliza de movida el adiestrador y los cambios que después provoca, logrando buenos resultados, en principio optaría por los once que saltaron ante el Taladro.

Cristian González.jpg Kily, con chances de repetir los 11 de Unión. Prensa Unión

De igual modo, estarán las dudas hasta el final producto del desgaste que se viene dando y por las respuestas positivas que hubo de algunos jugadores que entraron en el complemento. Es probable que en la activación de este jueves por la mañana Kily lo termine de resolver.

Los posibles 11 de Unión

Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Rafael Profini y Lionel Verde; Jerónimo Dómina y Marcelo Estigarribia.