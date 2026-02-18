Unión podría repetir la formación para recibir a Aldosivi

Leonardo Madelón quedó conforme con el rendimiento que mostró Unión ante San Lorenzo y es por ello que no haría cambios para recibir a Aldosivi

Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo que viene de igualar con San Lorenzo.

Por ahora, el DT de Unión Leonardo Madelón no entregó indicios respecto a la formación que dispondrá para el partido del domingo ante Aldosivi.

Y es que este miércoles, la formación alternativa rojiblanca jugó un amistoso ante 9 de Julio de Rafaela. De todos modos, por estas horas se especula con que el entrenador no realizaría cambios.

En el arranque de la semana, el foco estaba puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco quien arrastra un traumastismo y comenzó a entrenar de manera diferenciada.

Pero la realidad indica que el lateral no tendrá ningún inconveniente para estar presente en el cotejo ante el Tiburón. Y eso haría que el cuerpo técnico les ratifique la confianza a los mismos 11 que iniciaron el partido con San Lorenzo.

Así las cosas la formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.