Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión podría repetir la formación para recibir a Aldosivi

Leonardo Madelón quedó conforme con el rendimiento que mostró Unión ante San Lorenzo y es por ello que no haría cambios para recibir a Aldosivi

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 11:43hs
Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo que viene de igualar con San Lorenzo.

Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo que viene de igualar con San Lorenzo.

Por ahora, el DT de Unión Leonardo Madelón no entregó indicios respecto a la formación que dispondrá para el partido del domingo ante Aldosivi.

Madelón no tocaría nada para jugar con Aldosivi

Y es que este miércoles, la formación alternativa rojiblanca jugó un amistoso ante 9 de Julio de Rafaela. De todos modos, por estas horas se especula con que el entrenador no realizaría cambios.

En el arranque de la semana, el foco estaba puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco quien arrastra un traumastismo y comenzó a entrenar de manera diferenciada.

LEER MÁS: Unión jugó un amistoso frente a 9 de Julio de Rafaela

Pero la realidad indica que el lateral no tendrá ningún inconveniente para estar presente en el cotejo ante el Tiburón. Y eso haría que el cuerpo técnico les ratifique la confianza a los mismos 11 que iniciaron el partido con San Lorenzo.

Así las cosas la formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión formación Aldosivi
Noticias relacionadas
cierran los mercados, corvalan no tiene ofertas y sigue apartado en union

Cierran los mercados, Corvalán no tiene ofertas y sigue apartado en Unión

union busca una reaccion inmediata en la liga nacional ante atenas en cordoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

El DT de Unión Leonardo Madelón se tomará su tiempo para definir si mantiene el equipo o mete algún cambio.

¿Unión repite la formación titular o Madelón realiza alguna modificación?

Mateo Del Blanco arrastra un traumatismo, pero llegaría al partido que Unión jugará ante Aldosivi.

El foco en Unión está puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus