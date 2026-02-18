Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Con el acto oficial y la victoria de Club General San Martín arrancó la acción en la Liga Nacional de vóley femenino. Banco y Unión debutan este miércoles

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 08:37hs
Comenzó con el acto oficial y un partido la Liga Nacional Femenina en Mendoza.

Comenzó con el acto oficial y un partido la Liga Nacional Femenina en Mendoza.

Tal como estaba previsto se puso en marcha un prestigioso certamen nacional en Mendoza, el cual marcó el inicio de la agenda deportiva de primer nivel en este 2026. Se trata de la Liga Nacional de vóley femenino, la cual tiene lugar en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico. El campeonato comenzó en la noche del martes con el acto oficial y se extenderá hasta el 28 de febrero. Unión y Banco Provincial serán los representantes de la Asociación Santafesina de Vóleibol.

Comenzó la LNVF 2026

La segunda edición de Liga Nacional de Voleibol Femenina 2026 ya empezó. Se lleva a cabo del 17 al 28 de febrero, en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. En esta oportunidad, el torneo contará on la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Además, los dos equipos que lleguen a la final, serán los ascendidos a la LAF 2027.

En la jornada del martes fue el día en que todos los equipos llegaron y, durante la tarde, se realizó el acto inaugural. El mismo contó con la presencia de diferentes autoridades, como por ejemplo: Juan Sardo (presidente FeVA), Augusto Carignano (presidente G. S. M. Pacífico) y Celia Montaruli (presidenta de la Federación Mendocina).

Luego, se disputó el primer partido. El local se enfrentó a Ciudad de Nieva, dónde triunfó por 3-0. Sin embargo, la acción arranca al 100% el miércoles 18, a partir de las 9hs. Unión de Santa Fe debutará frente a San Martín de Formosa y Banco Provincial lo hará ante Brujas Misiones, todo en las instalaciones de Pacífico.

image
El acto inaugural se realiz&oacute; en el estadio de Pac&iacute;fico con presencia de autoridades nacionales y locales.

El acto inaugural se realizó en el estadio de Pacífico con presencia de autoridades nacionales y locales.

Las zonas son las siguientes: Zona 1: Banco Provincial, Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas de Mendoza, San José, San Martín de Mendoza y la selección Argentina. Zona 2: Unión de Santa Fe, la completan Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacífico de Mendoza, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley

Programación de los equipos santafesinos

1° fecha: Miércoles 18

Unión vs. San Martín Formosa

Banco Provincial vs. Brujas Misiones

2° fecha: Jueves 19

9, Unión de Santa Fe vs. Monteros Tucumán

18, Tucumán de Gimnasia vs. Banco Provincial

3° fecha: Viernes 20

11, Unión de Santa Fe vs. Almafuerte de las Varillas

18, San José de Entre Ríos vs. Banco Provincial

4° fecha: Sábado 21

9, Universitario de Córdoba vs. Banco Provincial

20, Unión de Santa Fe vs. Ciudad Nievas de Jujuy

5° fecha: Domingo 22

9, Selección Argentina vs. Banco Provincial

20, Pacífico de Mendoza vs. Unión de Santa Fe

Liga Nacional Mendoza Unión
Noticias relacionadas
Villa Dora derrotó a Lafinur y quedó puntero de la Zona A de la Liga Masculina. 

Gimnasia y Esgrima y Villa Dora cerraron un gran fin de semana

Villa Dora venció a La Calera y es líder en la Zona A de la Liga Nacional Masculina.

Puros triunfos locales en la Liga Nacional Masculina

Vinícius realizó un fuerte descargó en donde le apuntó a Gianluca Prestianni.

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Se suspenderán los cuatro partidos que debían jugarse este jueves por el Torneo Apertura.

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus