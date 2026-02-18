Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Con el acto oficial y la victoria de Club General San Martín arrancó la acción en la Liga Nacional de vóley femenino. Banco y Unión debutan este miércoles

Tal como estaba previsto se puso en marcha un prestigioso certamen nacional en Mendoza, el cual marcó el inicio de la agenda deportiva de primer nivel en este 2026. Se trata de la Liga Nacional de vóley femenino, la cual tiene lugar en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico . El campeonato comenzó en la noche del martes con el acto oficial y se extenderá hasta el 28 de febrero. Unión y Banco Provincial serán los representantes de la Asociación Santafesina de Vóleibol.

La segunda edición de Liga Nacional de Voleibol Femenina 2026 ya empezó. Se lleva a cabo del 17 al 28 de febrero, en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. En esta oportunidad, el torneo contará on la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Además, los dos equipos que lleguen a la final, serán los ascendidos a la LAF 2027.

En la jornada del martes fue el día en que todos los equipos llegaron y, durante la tarde, se realizó el acto inaugural. El mismo contó con la presencia de diferentes autoridades, como por ejemplo: Juan Sardo (presidente FeVA), Augusto Carignano (presidente G. S. M. Pacífico) y Celia Montaruli (presidenta de la Federación Mendocina).

Luego, se disputó el primer partido. El local se enfrentó a Ciudad de Nieva, dónde triunfó por 3-0. Sin embargo, la acción arranca al 100% el miércoles 18, a partir de las 9hs. Unión de Santa Fe debutará frente a San Martín de Formosa y Banco Provincial lo hará ante Brujas Misiones, todo en las instalaciones de Pacífico.

image El acto inaugural se realizó en el estadio de Pacífico con presencia de autoridades nacionales y locales.

Las zonas son las siguientes: Zona 1: Banco Provincial, Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas de Mendoza, San José, San Martín de Mendoza y la selección Argentina. Zona 2: Unión de Santa Fe, la completan Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacífico de Mendoza, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley

Programación de los equipos santafesinos

1° fecha: Miércoles 18

Unión vs. San Martín Formosa

Banco Provincial vs. Brujas Misiones

2° fecha: Jueves 19

9, Unión de Santa Fe vs. Monteros Tucumán

18, Tucumán de Gimnasia vs. Banco Provincial

3° fecha: Viernes 20

11, Unión de Santa Fe vs. Almafuerte de las Varillas

18, San José de Entre Ríos vs. Banco Provincial

4° fecha: Sábado 21

9, Universitario de Córdoba vs. Banco Provincial

20, Unión de Santa Fe vs. Ciudad Nievas de Jujuy

5° fecha: Domingo 22

9, Selección Argentina vs. Banco Provincial

20, Pacífico de Mendoza vs. Unión de Santa Fe