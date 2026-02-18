Barrio San Pantaleón: cayeron ladrones que robaron en el crematorio y secuestraron las herramientas sustraídas

Se trata de un hombre de 25 años y un adolescente que quedaron a disposición de la Justicia

En un operativo conjunto realizado este miércoles por la mañana, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico de Santa Fe (CRE) aprehendieron a un hombre de 25 años y a un adolescente de 17 , acusados de haber cometido un robo en el crematorio municipal de la ciudad de Santa Fe .

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres motoguadañas en el interior de una vivienda, las cuales serían compatibles en marca y modelo con las herramientas sustraídas durante el fin de semana.

Un rastro clave y un testimonio

La investigación se inició a partir de un rastro hallado en el lugar del hecho y del testimonio de un vecino que observó cuando los delincuentes escapaban con los elementos robados.

Estos datos permitieron a los efectivos articular un operativo en inmediaciones del barrio San Pantaleón, donde lograron localizar y detener primero al sospechoso mayor de edad y, posteriormente, a su presunto cómplice. En el domicilio de uno de ellos, los policías hallaron las herramientas denunciadas como robadas.

El hombre de 25 años fue identificado como M. A. R., mientras que la identidad del adolescente se mantiene en reserva, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Intervención judicial

Tras las detenciones, el procedimiento fue comunicado a las jefaturas policiales y a la Unidad Regional I La Capital, que dieron intervención al Ministerio Público de la Acusación.

En el caso del mayor de edad, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, mientras que el adolescente quedó a disposición de la Fiscalía de la Minoridad. Ambos quedaron privados de su libertad, fueron identificados formalmente y se dispuso la formación de causa como presuntos autores del delito de daños seguido de robo.