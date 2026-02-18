Uno Santa Fe | Policiales | barrio San Pantaleón

Barrio San Pantaleón: cayeron ladrones que robaron en el crematorio y secuestraron las herramientas sustraídas

Se trata de un hombre de 25 años y un adolescente que quedaron a disposición de la Justicia

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de febrero 2026 · 15:14hs
Barrio San Pantaleón: cayeron ladrones que robaron en el crematorio y secuestraron las herramientas sustraídas

En un operativo conjunto realizado este miércoles por la mañana, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico de Santa Fe (CRE) aprehendieron a un hombre de 25 años y a un adolescente de 17, acusados de haber cometido un robo en el crematorio municipal de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres motoguadañas en el interior de una vivienda, las cuales serían compatibles en marca y modelo con las herramientas sustraídas durante el fin de semana.

Un rastro clave y un testimonio

La investigación se inició a partir de un rastro hallado en el lugar del hecho y del testimonio de un vecino que observó cuando los delincuentes escapaban con los elementos robados.

Estos datos permitieron a los efectivos articular un operativo en inmediaciones del barrio San Pantaleón, donde lograron localizar y detener primero al sospechoso mayor de edad y, posteriormente, a su presunto cómplice. En el domicilio de uno de ellos, los policías hallaron las herramientas denunciadas como robadas.

El hombre de 25 años fue identificado como M. A. R., mientras que la identidad del adolescente se mantiene en reserva, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

image

Intervención judicial

Tras las detenciones, el procedimiento fue comunicado a las jefaturas policiales y a la Unidad Regional I La Capital, que dieron intervención al Ministerio Público de la Acusación.

En el caso del mayor de edad, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, mientras que el adolescente quedó a disposición de la Fiscalía de la Minoridad. Ambos quedaron privados de su libertad, fueron identificados formalmente y se dispuso la formación de causa como presuntos autores del delito de daños seguido de robo.

barrio San Pantaleón crematorio
Noticias relacionadas
Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Dos delincuentes fueron detenidos tras tirotearse y herir de un balazo en la pierna a un chico de 11 años

Dos delincuentes fueron detenidos tras tirotearse y herir de un balazo en la pierna a un chico de 11 años

suspendieron un evento en el boliche nativo por exceso de publico y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y habia mas de 1.800

Suspendieron un evento en el boliche Nativo por exceso de público y presencia de menores: estaba habilitado para 500 personas y había más de 1.800

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en el barrio Acapulco en la localidad de Josefina departamento Castellanos  

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Lo último

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Último Momento
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Flavio Briatore confía en Colapinto y proyecta un Alpine competitivo en la zona media de la F1

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

La UTA confirmó su adhesión al paro de la CGT y este jueves no habrá colectivos en Santa Fe

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

Ovación
La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Franco Colapinto será protagonista de la nueva temporada de Drive to Survive

Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda

"Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus