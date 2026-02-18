Uno Santa Fe | Santa Fe | recomposición

Aumentos, recomposición y refuerzos: el detalle de la oferta a estatales

La Provincia planteó subas mensuales, reconocimiento del atraso y mejoras para salud y educación

18 de febrero 2026 · 13:27hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este miércoles la segunda reunión paritaria con los gremios de la administración central, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en un encuentro realizado en la Casa de Gobierno.

La mesa de negociación fue encabezada por los ministros Fabián Bastia, Roald Báscolo y Pablo Olivares, junto a otros funcionarios provinciales.

Durante el encuentro se formalizó una propuesta salarial integral para el primer semestre de 2026, que incluye recomposición por desfasaje, aumentos escalonados, sumas garantizadas y mejoras para sectores especiales.

Al término de la reunión, Báscolo calificó el diálogo como “muy productivo” y remarcó que permitió “negociar la mejor propuesta posible para los empleados públicos provinciales”.

Reconocimiento del desfasaje 2025

El primer punto del ofrecimiento contempla una recomposición del 3% correspondiente a noviembre y diciembre de 2025, que se aplicará sobre los sueldos de diciembre e incluirá el impacto en el aguinaldo.

Además, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

Aumentos mensuales: 12,5% en el semestre

El segundo eje de la propuesta está vinculado a la inflación esperada para el primer semestre, con un esquema de subas mensuales que totaliza un 12,5% acumulado:

-Enero: 2,6 %

-Febrero: 2,1 %

-Marzo: 2,2 %

-Abril: 2 %

-Mayo: 2 %

-Junio: 1,6 %

Estos porcentajes estarán sujetos a revisiones periódicas, según la evolución económica.

Sumas garantizadas: refuerzo para los salarios más bajos

Uno de los puntos centrales del ofrecimiento es el establecimiento de un mínimo garantizado:

-Enero: $75.000

-Desde febrero: $170.000 mensuales hasta junio

De este modo, ningún trabajador provincial percibirá aumentos por debajo de esos montos durante el semestre.

Mejoras para sectores especiales

La propuesta incluye refuerzos específicos para áreas consideradas prioritarias:

Asistentes escolares

-Aumento del 100% en el suplemento

-Pasa de $75.000 a $150.000

-Desde febrero, el incremento de bolsillo será de al menos $240.000

Asistentes hospitalarios y salud

-Incremento del 50% en suplementos

-En algunos casos puede llegar al 100%, especialmente en enfermería profesional

-Ningún trabajador del sector cobrará menos de $260.000 a $310.000 de aumento promedio

Sistema Penal Juvenil

-Mejora en suplementos y guardias

-Beneficia al personal de la Secretaría Penitenciaria y de Niñez

Aumento para jubilados

Tal como lo anunció el gobernador Maximiliano Pullaro en la apertura de sesiones legislativas, el sector pasivo percibirá los aumentos con un desfase de 30 días respecto de los trabajadores activos.

Contexto y compromiso de revisión

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, sostuvo que la propuesta representa “un gran esfuerzo del Gobierno” en un contexto económico complejo.

Además, remarcó que existe el compromiso oficial de volver a revisar los salarios si se generan nuevos desfasajes.

“Si se produce algún atraso, nos vamos a volver a sentar”, aseguró.

Liquidación de los aumentos

En caso de que los gremios acepten la propuesta, Azario explicó que el Gobierno buscará liquidar los aumentos en febrero. Si los tiempos administrativos no lo permiten, se abonarán mediante planilla complementaria.

Una propuesta integral en análisis

El ofrecimiento oficial combina recomposición por atraso, aumentos escalonados, sumas fijas y mejoras sectoriales, con un fuerte impacto en los salarios más bajos.

Ahora, ATE y UPCN analizarán la propuesta con sus bases y órganos internos antes de definir si la aceptan o solicitan modificaciones.

Las próximas horas serán clave para determinar si el esquema planteado logra consenso o si se abre una nueva etapa de negociación.

