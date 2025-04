Unión presentó su participación en el femenino de AFA

"Este año llegamos mucho mejor preparados que el año pasado, y que sabiendo que es fútbol y que pueden pasar un montón de cosas en el medio, sabemos que tenemos muchas más posibilidades de pelear hasta el último partido para lograr el ascenso" expresó Paulo Poccia. El DT del equipo santafesino afirmó que "se lo decía a las chicas en una de las últimas charlas que hemos tenido, que uno el año pasado, uno como cabeza de grupo trataba de motivarlas y hacerles creer que estábamos igual para pelear el ascenso".

image.png La capitana Mailén Herman, el entrenador Paulo Poccia y la mediocampista Alegra Rizzo.

Consideró que "uno internamente sabía que todavía nos faltaba un poquito, y que este año cambia la ecuación. Que este año si que estamos a la altura y que sí realmente estamos para pelear el torneo. Creo que va a ser más parejo, básicamente porque no hay un equipo que esté un paso adelante, como sucedió con Talleres el año pasado. Sabíamos que iba a ser el candidato y que iba a ser el campeón sí o sí del primer ascenso".

El DT unionista agregó que "vamos a trabajar para cumplir el objetivo que nos habíamos planteado desde el año pasado que era lograr el ascenso, y llegar a la máxima categoría del fútbol femenino en nuestro país. Es una nueva etapa, hay bajas, estamos bien

Mailén Herman capitana de Unión expresó que "en general el torneo de la B es super duro, muy físico, muy competitivo, y hay muchos equipos que estuvieron en la A, y los que no lo hicieron, ya conocen la categoría. Para nosotros es el segundo año, y vamos a afrontarlo de la mejor manera, con el objetivo claro de salir a buscar el ascenso".

"Emocionalmente nos pone muy tristes que no estén las chicas, porque eran dos referentes, y ahora que no estén este año, pero siempre desde algún lado nos van a acompañar. Están acá en el club, Meli es ayudante de Pablo, lo bueno es que forman parte del proceso" reflexionó la capitana por las bajas que tendrá el equipo como son los casos de Mara Domínguez, Melina Reus y Micaela López.

image.png "Llegamos mejor preparados que el año pasado para lograr el ascenso" aseguró el DT rojiblanco.

"La verdad es que me siento muy emocionada, crecí en este club, llegué a los once años, y me abrió las puertas a muchos lugares. Estoy muy emocionada, por formar parte del plantel de AFA, y agradecida también, por todo lo que me dio el club, mis compañeras, y por los aprendizajes" indicó Alegra Rizzo, mediocampista del equipo de Unión.

El formato del campeonato de Primera B

La Zona A, con 10 equipos, tiene también a Aldosivi, Defensa y Justicia, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, El Porvenir, San Miguel, Estrella del Sur de Berisso y Camioneros. En la otra zona, la B, juegan 9 equipos Atlético Rafaela, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Lanús, Atlanta, All Boys, Deportivo Morón, Sarmiento de Junín y UAI-Urquiza.

Los 19 equipos jugarán en dos zonas (A y B) y jugarán todos contra todos a dos ruedas, ida y vuelta. Los ganadores de cada zona jugarán una final y el vencedor de ese partido ascenderá a primera división. El segundo ascenso se definirá mediante un Reducido y el ganador logrará el segundo ascenso.