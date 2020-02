Unión: Que el árbol no tape el bosque

La clasificación a los 16avos de la Copa Sudamericana significó un hito histórico para Unión y en consecuencia se celebró de una manera muy particular. Eliminar al Atlético Mineiro en Brasil es un orgullo para la institución y sus hinchas que acompañaron al equipo en gran número. Pero esa espuma lógica que subió con la clasificación, tendrá que comenzar a bajar para meterse de lleno en la Superliga.

Faltan tres meses para que el Tate vuelva a jugar por la Sudamericana, por lo cual rápidamente el plantel debe enfocarse de lleno en el torneo doméstico, en donde no le va bien, ya que se ubica en la 18ª posición con apenas 23 puntos y lejos de la zona de clasificación a la Sudamericana de 2021. El último clasificado es San Lorenzo con 30 unidades.

Unión acumula tres derrotas consecutivas (Estudiantes, River y Patronato) en donde salvo con el Millonario, después el rendimiento no fue bueno, sobre todo con el elenco paranaense. El único triunfo que obtuvo en este 2020 por Superliga fue como local y de manera ajustada ante Argentinos Juniors por 1-0. Y la realidad marca que en este año, entre torneo local y Copa ganó dos partidos y perdió cuatro.

Incluso, si se toma como referencia, los últimos 10 encuentros del Tate en Superliga la cosecha es realmente magra, dado que obtuvo apenas dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Es decir que sumó nueve puntos sobre 30 en juego con una eficacia del 30%.

Por ello, no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino, si bien no sufre con el tema de los promedios, hay que recordar que en los dos torneos anteriores clasificó a la Sudamericana y en esta oportunidad no lo está logrando producto de esta mala campaña.

En las últimas horas, el propio Leonardo Madelón manifestó que "la Copa distrae", y es cierto, algo similar sucedió con Colón que está pagando las consecuencias. Pero en el caso de Unión, recién el 13 de mayo se sorteará la próxima fase que se disputará entre el 20 y el 27 de mayo. Por lo cual le sobra tiempo para quitar de la cabeza la Sudamericana y mentalizarse en la Superliga.