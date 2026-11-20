El entrenador del Tatengue analizó la temporada 2026, admitió que no se cumplieron todas las expectativas y explicó cuáles fueron las principales dificultades del equipo.

Leonardo Madelón realizó un análisis de la temporada 2026 de Unión y reconoció que el equipo no logró alcanzar el rendimiento esperado. El entrenador hizo una autocrítica sobre los resultados obtenidos, aunque también rescató algunos aspectos positivos del campeonato. Además, identificó uno de los principales inconvenientes que condicionaron al Tatengue y explicó las dificultades que atravesó el plantel durante el año.

Madelón reconoció que Unión quedó por debajo de las expectativas

Al momento de evaluar la campaña del conjunto rojiblanco, el entrenador admitió que los objetivos planteados al comienzo de la temporada eran más ambiciosos que los resultados finalmente conseguidos.

“La verdad es que no fue la campaña que imaginábamos cuando arrancamos, porque siempre uno tiene expectativas altas y quiere llevar al equipo lo más arriba posible”, expresó Madelón a estudiantes de periodismo deportivo.

Sin embargo, el director técnico consideró que el rendimiento del equipo debe analizarse desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta los momentos positivos y las dificultades que aparecieron durante la competencia.

“Tampoco considero que haya sido una campaña pésima, pero sí tenemos que ser autocríticos y reconocer que hubo cosas que nos faltaron”, señaló.

En ese sentido, hizo referencia a la exigencia del campeonato argentino y a la dificultad de sostener una regularidad frente a rivales que también luchan por cumplir sus respectivos objetivos.

“El fútbol argentino es muy competitivo, tenés treinta equipos que quieren conseguir sus objetivos y cada partido te exige muchísimo”, explicó.

Además, reconoció que el Tatengue atravesó diferentes etapas durante el año: “Nosotros tuvimos momentos buenos, pero también situaciones en las que nos costó encontrar respuestas”.

El problema que Madelón identificó durante la temporada de Unión

Más allá de los resultados, el entrenador puso especial atención en una dificultad que, desde su perspectiva, terminó influyendo directamente en el funcionamiento del equipo.

“Una de las cuestiones que más nos perjudicó fue la falta de recambio”, aseguró a estudiantes de periodismo deportivo.

Madelón explicó que las ausencias de determinados futbolistas complicaron la posibilidad de mantener un nivel competitivo durante toda la temporada, especialmente cuando debió realizar modificaciones obligadas.

“Cuando tenés jugadores lesionados, suspendidos o con mucho desgaste, necesitás mirar al banco y encontrar alternativas que puedan sostener el nivel”, manifestó.

Para el entrenador, esa situación impidió encontrar soluciones en determinados encuentros y terminó condicionando las posibilidades del conjunto santafesino.

De todas maneras, dejó en claro que el objetivo será aprender de las dificultades y conseguir una evolución futbolística durante la próxima temporada.

“El objetivo es que Unión pueda dar un paso adelante en el próximo torneo y estar a la altura de lo que exige su gente”, concluyó.