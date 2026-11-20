Mosqueira analizó su presente y lamentó la eliminación del equipo. En diálogo con La Central Deportiva, también habló de Madelón y Tarragona.

Joaquín Mosqueira realizó un balance de su presente en Unión y expresó su malestar por no haber conseguido la clasificación a los playoffs. En diálogo con La Central Deportiva, de Cadena 3 Santa Fe, el mediocampista reconoció los errores que perjudicaron al equipo durante el campeonato, destacó su adaptación al club y reflexionó sobre las exigencias de los hinchas rojiblancos.

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Mosqueira reconoció los errores de Unión y lamentó la eliminación

El volante comenzó analizando su rendimiento individual y destacó que su llegada al Tatengue le permitió recuperar continuidad después de una etapa en la que no había conseguido los minutos deseados.

“En lo personal, estoy muy contento. Venía para agarrar ritmo, que en el último tiempo no venía teniendo”, expresó.

Además, señaló: “Fui de menor a mayor, adaptándome al grupo”, y aseguró que su incorporación al plantel no presentó mayores dificultades: “La adaptación no fue complicada”.

Sin embargo, al referirse al desempeño colectivo, Mosqueira reconoció su frustración por no haber alcanzado uno de los principales objetivos de la temporada.

“En lo grupal, estoy con la bronca de no haber clasificado”, manifestó.

En ese sentido, consideró que el equipo dejó pasar oportunidades importantes durante el campeonato: “La idea venía siendo muy clara, pero dejamos escapar muchos puntos en el camino”.

El mediocampista también identificó uno de los aspectos que terminaron condicionando al conjunto santafesino: “Nos faltó concentración. Cuando falta, los equipos te lo hacen saber”.

Y agregó: “Tenemos que mantener la concentración en los momentos clave”.

A pesar de la eliminación, Mosqueira sostuvo que el plantel puede rescatar aspectos positivos de lo realizado y utilizarlos como punto de partida para el futuro.

“Nos quedamos con buenas sensaciones. Ojalá sea un impulso para lo que viene”, afirmó.

Por otra parte, recordó su recorrido antes de regresar a Santa Fe y explicó los motivos que lo llevaron a elegir nuevamente al Tatengue.

“Talleres decidió darme a préstamo a Tigre, donde no cumplí las expectativas personales”, reconoció.

Luego, destacó: “No dudé en venir a Unión. Seguir sumando minutos es lo que necesito”.

El mensaje de Mosqueira a los hinchas y sus elogios a Madelón y Tarragona

Otro de los temas que abordó el futbolista fue la relación entre el plantel y los simpatizantes, especialmente por las críticas que aparecieron durante los momentos más complicados del campeonato.

“La exigencia nunca va a dejar de estar. A veces se siente más y otras, menos”, señaló.

Lejos de cuestionar los reclamos de los hinchas, el mediocampista consideró que forman parte de las responsabilidades de representar a una institución como Unión.

“La exigencia de la gente es válida”, aseguró.

En esa misma línea, profundizó: “Los responsables de las energías de la gente somos nosotros”.

Sin embargo, también dejó un mensaje sobre la importancia del acompañamiento: “La exigencia, en algún punto, es buena; si no, entramos en la conformidad”.

Y completó: “La exigencia debe ser acompañada con apoyo y buenas energías”.

Mosqueira también se refirió a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores y defendió el proceso de formación que realiza la institución.

“Soy de esos que pueden decir que son chicos del club”, expresó, antes de destacar que “Unión tiene muy buena infraestructura para las inferiores”.

Además, pidió comprensión hacia los juveniles que comienzan a sumar sus primeras experiencias en el plantel profesional: “A los chicos no hay que caerles cuando el equipo anda mal”.

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por las declaraciones de Palacios y dejó su postura: “Cada uno es esclavo de sus palabras y puede opinar lo que le parezca”.

Aunque aclaró: “No sé si lo que dijo Palacios era el momento de decirlo”.

Por otra parte, se mostró entusiasmado con la posibilidad de disputar un campeonato en el que todos los equipos puedan enfrentarse: “Me gusta la idea de enfrentar a todos en el fútbol argentino. Lo anhelaba desde hace varios torneos”.

Finalmente, Mosqueira destacó la influencia de dos referentes del plantel rojiblanco.

“Tarragona y Madelón son muy importantes. Con Leo tenemos mucha confianza”, sostuvo.

Sobre el delantero, agregó: “Tarragona es un líder súper positivo y sé la clase de persona que es”.

De esta manera, el mediocampista cerró su análisis con una mirada autocrítica sobre la temporada de Unión, pero también con confianza en que el equipo pueda corregir sus errores y afrontar nuevos desafíos.