Unión reaccionó a tiempo, venció a Colegiales y avanzó de ronda en Copa Argentina

Unión arrancó dormido, pero reaccionó a tiempo

Una vez más y como sucedió en varios encuentros del Torneo, Unión arrancó dormido el partido, con varias desatenciones y lo terminó pagando muy caro.

Y es que a los 13' del primer tiempo, Colegiales se puso en ventaja, luego de una desatención defensiva del Tate y que terminó con el gol en contra de Thiago Cardozo.

Lucio Castillo, le metió un caño a Juan Pablo Ludueña y con mucha comodidad metió un centro al área, para que Lautaro Gordillo en soledad cabeceara directo al travesaño, pero la pelota terminó rebotando en Cardozo y se metió dentro del arco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1897419529128440295&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE COLEGIALES! Cabezazo de Gordillo que termina empujando Cardozo para que El Tricolor gane 1 a 0 frente a Unión. Viví toda la acción EN VIVO por @TyCSports y TyC Sports Play acáhttps://t.co/1qMAoT0ULj #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/5kqIZN8eb3 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 5, 2025

Con mucha facilidad Colegiales llegó al gol, pero antes de esa acción el equipo que milita en la Primera Nacional jugaba mejor y se insinuaba más peligroso.

El Tate no tenía claridad y no incomodaba a Colegiales. Apenas un remate de media distancia de Jerónimo Domina que no inquietó al arquero Emilio Di Fulvio.

La aproximación más clara fue a los 22' con una corrida por derecha de Marcelo Estigarribia y el remate a la carrera que se fue desviado. Colegiales jugaba mejor con la pelota y estaba mejor plantado.

Unión en nada se parecía al equipo que con intensidad le había ganado a Gimnasia. Hacía todo lento y muy previsible, ante un rival que lucía más ágil y coordinado.

A los 25' avisó el Rojiblanco con un centro de Francisco Gerometta que el arquero Di Fulvio alcanzó a rechazar, pero ni Domina ni tampoco Estigarribia lograron aprovechar el rebote.

El Tate tenía la pelota pero nadie desequilibraba en el mano a mano. Los pases a los costados y otros sin destino, evidenciaban el mal momento que atravesaba el equipo en ese primer tiempo.

Una muestra de lo mal que estaba jugando Unión fue la decisión que tomó el Kily González. Y es que el DT de Unión no esperó al entretiempo y a los 36' metió dos cambios.

Ingresaron Mauricio Martínez y Lucas Gamba en lugar de Fascendini y Ludueña. Por lo cual modificó el esquema táctico, pasando a jugar con un 4-3-3, con Profini desempeñándose como marcador central.

Y vaya si los cambios le rindieron, ya que 30 segundos después, Gamba en la primera que tocó, le metió una asistencia bárbara a Domína quien de frente al arco definió muy bien para decretar el 1-1 a los 37' de juego.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1897425031556108346&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ EL TATENGUE! Dómina no falló en el mano a mano e iguala las cosas 1 a 1 entre Unión y Colegiales. Viví toda la acción EN VIVO por @TyCSports y TyC Sports Play acáhttps://t.co/1qMAoT0ULj #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/FqG9mLaBUD — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 5, 2025

Gamba entró muy bien, no solo por la asistencia a Domina, sino porque a los 40' asistió a Estigarribia, quien no llegó a conectar ante la salida de Di Fulvio.

Unión mejoró ostensiblemente a partir de los cambios y terminó mucho mejor la primera etapa. Con Gamba como abanderado, pidiendo el balón y contagiando positivamente a sus compañeros.

El Tate lo definió en el complemento

Para afrontar el inicio del segundo tiempo, el Kily mandó a la cancha a Lionel Verde y el que salió fue Fragapane de flojo rendimiento en la primera etapa.

Y cuando pasaba poco frente a los arcos, llegó el segundo gol de Unión y el bautismo de Marcelo Estigarribia, quien a los 7' le ganó dentro del área a Strasorier y de media vuelta metió un remate cruzado para establecer el 2-1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1897433583532339659&partner=&hide_thread=false ¡LO DIO VUELTA EL TATENGUE! Estigarribia se impuso en el área y marcó el 2 a 1 de Unión frente a Colegiales. Viví toda la acción EN VIVO por @TyCSports y TyC Sports Play acáhttps://t.co/1qMAoT0ULj #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IJilJZAjeS — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 5, 2025

Con el resultado a favor, Unión manejaba el partido, pero a los 13' se equivocó Gerometta con un pase hacia atrás y Colegiales casi llega al empate con un remate desviado de Gordillo.

De todos modos, Unión jugaba mejor que Colegiales, sin sobrarle nada, pero marcando las diferencias entre un equipo y el otro. Aunque lo negativo tenía que ver con que no terminaba de definir el partido.

Cuando se jugaban 23' Unión pudo marcar el tercero, Domina quedó de frente al arco definió bien ante la salida del arquero, pero en una corrida espectacular, Ian Raso despejó la pelota en la línea y evitó el gol del Tate.

El elenco rojiblanco tenía controlado el partido, pero le falta resolver en los metros finales para ganar en tranquilidad. Y en consecuencia, Colegiales se animaba con algunos disparos de media distancia.

Unión a los 30' estuvo cerca de anotar, cuando Lionel Verde ejecutó un córner desde la derecha y Franco Pardo se impuso arriba pero su cabezazo se fue desviado.

Y el Tate seguía malogrando chances para aumentar el marcador. A los 40' Verde sacó un gran derechazo desde afuera del área y la pelota se estrelló en el travesaño.

Pero Verde tendría revancha ya que en el tercer minuto de descuento, sacó un derechazo rasante desde afuera del área que se metió al lado del caño derecho y decretó el merecido 3-1, que justificó por lo hecho en el segundo tiempo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1897443754476212593&partner=&hide_thread=false ¡EL TATENGUE LO LIQUIDÓ EN EL FINAL! Con gol de Verde, Unión se impuso 3 a 1 frente a Colegiales y avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina. Viviste toda la acción EN VIVO por @TyCSports y TyC Sports Play.#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Q5DYIatnOx — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 6, 2025

Síntesis

Unión: 25-Thiago Cardozo; 22-Francisco Gerometta, 26-Juan Pablo Ludueña, 34-Franco Pardo, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 28-Mauro Pittón, 24-Rafael Profini, 7-Franco Fragapane; 9-Jerónimo Domina y 31-Marcelo Estigarribia. DT: Cristian González.

Colegiales: 1-Emilio Di Fulvio; 4-Nicolás Álvarez, 2-Ian Raso, 6-Santiago Strasorier, 3-Franco Hanashiro; 8-Andrés Lioi, 5-Joaquín Cancio, 7-Laureano Marra, 10-10-David Müller; 9-Lautaro Gordillo y 11-Lucio Castillo. DT: Leonardo Fernández.

Goles: PT 13' Thiago Cardozo e/c (C), 37' Jerónimo Domina (U), ST 7' Marcelo Estigarribia (U), 48' Lionel Verde (U).

Cambios: 36' Mauricio Martínez x Fascendini (U), Lucas Gamba x Ludueña (U), ST 0' Mauricio Camargo x Castillo (C), Lionel Verde x Fragapane (U), 12' Guillermo Villalba x Lioi (C), Iván Ortigoza x Müller (C), 14' Lautaro Vargas x Gerometta (U), 18' Federico Marín x Cancio (C), 24' Agustín Colazo x Estigarribia (U), 29' Tomás Almada x Marra (C).

Amonestados: Dómina y Estigarribia (U) y Gordillo (C).

Árbitro: Bryan Ferreira.

Estadio: Único de San Nicolás.