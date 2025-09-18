Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Jerónimo Dómina va camino a quedar libre en Unión luego del 31 de diciembre, pero la dirigencia no pierde la fe a raíz de una puerta abierta. ¿De qué se trata?

18 de septiembre 2025 · 15:55hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Aunque el vínculo con su representación parece completamente roto, en Unión todavía conservan una pequeña luz de esperanza respecto al futuro de Jerónimo Dómina. A pesar de la tensión, las idas y vueltas y la falta de avances en los intentos de que renueve su contrato, el club mantiene una puerta entreabierta.

El diálogo con el grupo Squadra —la agencia que maneja al delantero— está completamente cortado. Desde hace tiempo, la dirigencia entiende que no hay voluntad de su parte para retomar conversaciones ni encontrar un punto intermedio. Sin embargo, la clave para el desenlace final no está en ellos, sino en el propio Dómina.

¿Una llave para Unión en busca de que Dómina renueve?

El contrato del atacante con Squadra vence el próximo 30 de octubre y en Unión, aún con escepticismo, creen que existe un pequeño margen para que el jugador recapacite y elija otro camino. Si bien las señales no son alentadoras y todo indica que renovará su acuerdo con la agencia, el club no pierde la fe.

Jerónimo Dómina

La pelota la tiene el pibe, como siempre, pero ahora desde otro punto de vista. El deseo del club es claro: que Dómina firme su contrato, pero el tiempo corre y el joven delantero ya empieza a sentir el malestar del hincha, trabajando apartado. En la calle y en las redes sociales, su postura de querer irse en condición de libre generó reacciones que no pasaron inadvertidas.

Pese a todo el fuego cruzado y la creciente tensión en el ambiente, desde la dirigencia mantienen la postura de no cerrar ninguna puerta. La última palabra será de Dómina. El club espera, los hinchas presionan y el desenlace, inevitablemente, se acerca.

