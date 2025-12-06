La estrategia que analiza Unión para retener a Tagliamonte y Martínez

Unión no pudo hacerle frente a las opciones de compra de Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez, pero sigue con la intención de retenerlos.

Unión atraviesa días decisivos en el armado del plantel para la próxima temporada y dos de las principales incógnitas pasan por el futuro de Mauricio Martínez y Matías Tagliamonte, dos piezas clave en el engranaje que pretende sostener el cuerpo técnico. Aunque el club quedó sin posibilidades de activar las opciones de compra, en la avenida López y Planes todavía conservan la ilusión de que ambos continúen.

En el caso de Martínez , el Tatengue contaba con una opción de 350 mil dólares por el 50% de su ficha. Sin embargo, los plazos se agotaron sin acuerdo y ahora el futuro del volante central dependerá de una negociación más compleja: tiene un año más de contrato con Rosario Central , y cualquier posibilidad de continuidad en Santa Fe exige alguno de tres escenarios posibles. O bien el propio jugador gestiona su desvinculación, o renueva con el Canalla para volver a salir a préstamo, o Unión intenta acercarse a un número menor al pactado originalmente, siempre que Central esté dispuesto a negociar.

El panorama de Tagliamonte también presenta obstáculos. La opción de compra para Unión era de 500 mil dólares por la mitad de su pase, cifra que tampoco pudo concretarse. Para complicar más el cuadro, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, lo considera dentro de su planificación deportiva ante la salida consumada de Gabriel Arias y la posible transferencia de Facundo Cambeses. Pese a esto, el arquero dejó en claro su deseo de permanecer en Santa Fe, donde la titularidad está asegurada, un escenario muy distinto al que tendría en Avellaneda, donde la Academia saldría al mercado en busca de un guardameta para ocupar el puesto principal si Cambeses emigra.

Las decisiones de Tagliamonte y Martínez

En Unión son conscientes de que el rol activo de los jugadores será determinante para destrabar sus situaciones contractuales. Tanto Martínez como Tagliamonte expresaron su intención de seguir, algo que alimenta la esperanza tatengue.

El club, a su vez, aguarda señales de Central y Racing, mientras trabaja para sostener un plantel que dio respuestas y que busca continuidad en un mercado que se perfila complejo.

La pelota, por ahora, está del lado de los protagonistas. Pero en Santa Fe no pierden la fe: quieren que el mediocampista y el arquero sigan formando parte del proyecto.