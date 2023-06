Unión terminó cosechando un empate 1-1 ante Lanús, que por el desarrollo del partido termina siendo justo, ya que si bien estuvo arriba en el marcador no pudo sostener el resultado y en el final, el Granate parecía más entero producto de contar con un plantel más largo y con mejor recambio.

Unión jugó un aceptable primer tiempo en el que fue superior a Lanús en el desarrollo del juego, pero no pudo traducirlo en el resultado, ya que como es costumbre adoleció de contundencia dentro del área rival.

Presionó arriba, recuperó rápido y manejó el balón pero no pudo resolver en los metros finales; la primera chance la tuvo a los 8 minutos con una contra que encabezó Jerónimo Dómina, quien asistió a Mauro Luna Diale, pero se demoró en la definición, ya que no pateó de primera y cuando lo hizo Felipe Aguilar terminó salvando en la línea.

El Tate controlaba a Lanús y no sufría defensivamente, pero le falta profundidad en ataque, pues no podía salir de contra y en consecuencia no contaba con muchos espacios.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1670139408605904896 TREMENDA SALVADA DE BRAGHIERI



Mauro Luna Diale sacó un derechazo cruzado y el defensor de Lanús la sacó en la línea. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/eGGp5ik3dy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2023

En otra corrida, Kevin Zenón habilitó a Machuca, quien definió con un remate de zurda para establecer el 1 a 0, pero el VAR lo terminó anulando por posición adelantada.

Enzo Roldan probó de media distancia luego de una buena acción individual de Machuca, pero el disparo se fue por encima del horizontal. Por su parte, el Granate apostó a las pelotas quietas, pero el Tate estuvo atento para despejar, de hecho a lo largo de los primeros 45' el elenco conducido por Frank Kudelka no generó ninguna chance como para abrir el marcador.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1670143263569850369 La confirmación del VAR en el offside del gol anulado a Imanol Machuca ante Lanús #LPFxTNTSports pic.twitter.com/SoljLTorD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2023

El equipo rojiblanco mostró movilidad e intensidad para correr, meter y cuando pudo jugar, pero le faltó presencia en el área ante varios balones que cruzaron el arco de Lanús y que no terminaron en jugadas de gol precisamente por no tener tanta gente en el área.

Más allá del empate parcial, en el juego, Unión demostró que está en una etapa de crecimiento, aún con todas las limitaciones que lo caracterizan.

La parte complementaria

En el arranque del segundo tiempo, el Granate se plantó mejor y Unión comenzó a jugar de contra, ya no tenía el control del balón con en la primera etapa. Sin embargo, y cuando el partido era muy parejo con leve predominio del Granate, llegó el gol de Unión a los 16 minutos.

La jugada la arrancó Enzo Roldan, quien cedió para Luna Diale y el ex-Boca habilitó en el momento justo a Machuca, que entrando por izquierda remató de derecha y ante la floja respuesta de Lucas Acosta, el balón fue a parar dentro del arco para el 1 a 0.

Parecía que Unión podía comenzar a sentenciar la historia a su favor ya que Lanús en defensa daba muchas ventajas. Pero en el capitulo mil de la ley del ex y cuando se jugaban 24 minutos, Franco Troyansky marcó el empate, rematando dentro del área en absoluta soledad.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1670158013682925569 ARRIBA EL TATENGUE



Imanol Machuca entró al área, definió y de caño, venció a Lucas Acosta para el 1-0 de Unión ante Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mEl07cw3dF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2023

Un mal escalonamiento defensivo de Unión, agravado por la salida de Federico Vera, quien estaba fuera del campo esperando por ingresar, propició esa desinteligencia que el Granate supo aprovechar. Unión acusó el golpe y en los minutos siguientes, Lanús se mostró más criterioso y el Tate ya decidió apostar por la contra, dado que no lograba controlar el balón.

El final fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el triunfo, aunque la realidad indica que el empate terminó siendo lógico. Unión volvió a mostrarse competitivo frente a un rival que cuenta con buenos futbolistas y el rendimiento fue de mayor a menor. En la previa se trataba de un partido que podía servir como despegue definitivo, pero más allá de no haberlo ganado, la sensación es que el Tate encontró el camino como para intentar salir del momento incómodo que atravesaba hace un mes.

Unión-Lanús2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Sumó 11 puntos sobre los últimos 15, una cosecha más que aceptable para un equipo que asomaba derrumbado luego de aquella derrota ante Sarmiento. Le falta y mucho sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, pero sin dudas que reaccionó en el momento indicado y de a poco va saliendo.

Queda mucho camino por recorrer, pero está claro que Sebastián Méndez le devolvió la autoestima al equipo, que ahora se anima a pelear y a jugar, no es poco si uno compara como estaba Unión hace 30 días y como esta ahora.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1670159859969302531 LANÚS EMPATÓ CON LA LEY DEL EX



A Franco Troyansky le quedó en el área y no perdóno para la igualdad 1-1 del Granate ante Unión.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ai1KwBwRnD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2023

SÍNTESIS

Unión 1: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale e Imanol Machuca; y Jerónimo Dómina. DT: Sebastián Méndez.

Lanús 1: Lucas Acosta; Pablo Aranda, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Juan Sánchez Miño; Julián Fernández, Tomás Belmonte, Matías Esquivel; Pedro De la Vega, Leandro Díaz, Franco Orozco.DT: Frank Kudelka.

Goles: ST 15' Imanol Machuca (U) y 23' Franco Troyansky (L).

Cambios: ST 0' Franco Troyansky x Franco Orozco (L); 18' Bryan Castrillón y Joaquín Mosqueira x Enzo Roldán y Jerónimo Dómina (U); 21' José Sand y Luciano Boggio x Julián Fernández y Pedro De la Vega (L); 26' Francisco Gerometta x Federico Vera (U); 42' Dylan Aquino x Matías Esquivel y Brian Caraballo x Pablo Aranda (L); 43' Mateo Del Blanco x Mauro Luna Diale (U).

Amonestados: Vera, Dómina (U); Braghieri, Sánchez Miño (L)

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Fernando Espinoza