Unión se queda sin Cristian Tarragona, quien jugará en Independiente

Lo cierto y concreto es que en las últimas horas el jugador se expresó en las redes sociales y lo hizo en términos muy duros: "Para los giles que hablan de más, en enero no tenía la obligación de firmar nada con nadie. Podría haberme ido libre cuando me llamaron varios equipos y aún así decidí quedarme a pelearla con los pibes porque no se pudo incorporar y el club la estaba pasando mal", sostuvo.

Para luego agregar: "No sé qué va a pasar con mi futuro, así que cierren bien el orto los que me quieran criticar. Y no me considero ídolo del club, así que para los bobos que hablan de más saben dónde pueden encontrarme y decírmelo en la cara".

Lo cierto y concreto es que el presidente rojiblanco Luis Spahn aceleró para quedarse con el jugador. Por ello subió la oferta que le acercó a Uriel Pérez, representante de Tarragona. El esfuerzo económico de Unión estaba por encima de lo que suele pagar el club tatengue.

Pero las intenciones de Unión chocaron con la propuesta que le acercó a Independiente. Así las cosas, el delantero hincha del Tate se pondrá la camiseta del Rojo. Restan resolver algunos detalles, pero el nacido en Santa Fe firmará un contrato hasta diciembre del 2025.