Unión se quedó en el final y Regatas Corrientes se llevó el triunfo

Unión no pudo sostener el ritmo en los segundos finales y Regatas Corrientes lo definió de la mano de Ramírez Barrios para terminar ganando 89 a 83

Regatas Corrientes superó 89-83 a Unión en el Ángel Malvicino. En un partido que tuvo goleo repartido, y varios puntos altos, Fabián Ramírez Barrios fue el destacado de la noche con 17 puntos, 7 rebotes y 3/5 en triples.

El encuentro se presentó en la noche de Santa Fe sin un claro dominante en el amanecer del juego. Unión intentó ser vertical y anotar a partir de las caídas de sus perímetros a la zona pintada, por su parte Regatas buscó un juego más directo. Fundamental Juan Pablo Corbalan en la visita con 9 puntos y circulación de balón para que su equipo se vaya en ventaja al primer descanso.

En el segundo cuarto Unión comenzó mejor, Daniel hure aportó con un par de conversiones y puso al Tate a una posesión; aunque rápidamente dos lanzamientos a distancia le permitieron a Regatas mantener la ventaja. El parcial continuó dentro de la paridad sin que ninguno pueda imponerse antes del descanso largo.

El complemento comenzó igual que su antecesor, dos equipos muy tácticos, jugando a forzar el error del rival; y en estas acciones fue el Remero quién tuvo mayor efectividad en el aro, permitiéndole estar arriba del marcador a lo largo del tercer período.

El cierre fue digno de un partidazo, ya que Fabian Ramírez Barrios estuvo intratable con sus tiros a distancia, Unión planteó una gran defensa y a falta de 39 segundos luego de recuperar en defensa Franco Balbi puso el partido a una posesión. Tras esto Regatas desde los tiros libres cerró el encuentro.