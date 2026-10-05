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La muy floja campaña de Unión como visitante en lo que va del 2026

El Tate lleva disputados 16 partidos en condición de visitante, contando los playoffs, alcanzando una baja efectividad

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 12:33hs
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Unión tiene una efectividad del 22% en condición de visitante en el Torneo Clausura.

Unión tiene una efectividad del 22% en condición de visitante en el Torneo Clausura.

La campaña de Unión en condición de visitante no es buena. Y es peor aún en lo que va del Torneo Clausura, en donde viene de sufrir dos derrotas consecutivas.

La muy mala campaña de Unión como visitante

En lo que va del 2026, el elenco rojiblanco disputó 16 partidos en condición de visitante, 10 de ellos en el Torneo Apertura, contando los octavos y cuartos de final.

Y de esos 10 encuentros, el Rojiblanco ganó tres, empató dos y perdió cinco. Las victorias fueron ante Sarmiento 3-1, Instituto 2-1 e Independiente Rivadavia 2-1.

Los empates se dieron ante Independiente 4-4 y Vélez 2-2. En tanto que las cinco caídas fueron contra Lanús 2-1, Central Córdoba 1-0, Defensa y Justicia 2-0, Estudiantes 2-1 y Belgrano 2-0.

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Por su parte, en lo que va del Torneo Clausura, el elenco tatengue lleva disputados seis partidos, cosechando un triunfo, un empate y cuatro derrotas, con una efectividad de apenas el 22,2%.

La única victoria fuera del 15 de Abril se dio ante Aldosivi 3-1 y el empate fue contra Platense 2-2. En tanto que las derrotas fueron contra Gimnasia de Mendoza 2-0, San Lorenzo 1-0, Talleres 2-1 y Boca 3-0.

Así las cosas, de los 16 partidos que jugó como visitante en este 2026, obtuvo cuatro triunfos, tres empates y nueve derrotas, con una efectividad del 31%.

Unión visitante campaña
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