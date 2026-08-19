Madelón probó con cuatro cambios en Unión para visitar a Aldosivi

Unión enfrenta este viernes a Aldosivi desde las 14.30 en el estadio José María Minella. Leonardo Madelón prepara cuatro cambios ante las bajas por lesión.

Unión afrontará este viernes un nuevo desafío en el Torneo Clausura. Desde las 14.30, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la sexta fecha de la Zona A, con el objetivo de dejar atrás un presente que encendió algunas alarmas.

El Tatengue llega después de dos derrotas consecutivas y tres caídas en las cinco jornadas disputadas, una situación que obliga al equipo santafesino a reaccionar cuanto antes. A esto se suma un escenario complicado desde lo físico, ya que Madelón perdió a tres futbolistas que venían siendo titulares.

Tres bajas que complican los planes de Madelón en Unión

La principal preocupación está puesta en Lautaro Vargas, quien sufrió un severo problema ligamentario en su rodilla izquierda. Si bien todavía restan estudios y evaluaciones para determinar el diagnóstico definitivo, existe preocupación en Unión porque podría tratarse de una lesión de gravedad que lo mantendría alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

Emilio Giaccone tendría la chance de reemplazar a Joaquín Mosqueira en Unión para visitar a Aldosivi.

Vargas no es el único que quedó fuera de consideración. Ignacio Malcorra sufrió un desgarro, mientras que Joaquín Mosqueira también presentó una lesión ligamentaria en la rodilla, por lo que ambos tendrán un período prolongado de recuperación.

Las tres ausencias representan un golpe importante para un equipo que necesita recuperar funcionamiento y resultados.

Cuatro cambios para enfrentar al Tiburón

Ante este panorama, Madelón comenzó a probar variantes en la formación que podría presentar en Mar del Plata. En el lateral derecho, el elegido para reemplazar a Vargas sería el uruguayo Juan De Dios Pintado, futbolista al que el entrenador ya conoce de su paso por Gimnasia de La Plata. En defensa también habría una modificación: Lucas Ayala ingresaría por Bruno Pittón.

Mientras tanto, el mediocampo sufriría dos cambios. Emilio Giaccone ocuparía el lugar de Mosqueira, mientras que Mauro Luna Diale reemplazaría al lesionado Malcorra. De todos modos, el equipo todavía no está confirmado oficialmente y Madelón continuará evaluando alternativas antes del encuentro ante Aldosivi.

De acuerdo con las últimas pruebas realizadas por el entrenador, Unión formaría con: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Una visita con urgencias para Unión

Unión necesita volver a sumar después de un arranque irregular en el Clausura. Tres derrotas en cinco fechas y dos golpes consecutivos dejaron al equipo obligado a buscar una reacción ante un Aldosivi que intentará aprovechar la localía.

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El partido tendrá además un condimento especial por la situación del plantel. Madelón deberá rearmar una estructura que perdió tres piezas importantes en pocos días, con Vargas y Mosqueira afectados en sus rodillas y Malcorra fuera por un desgarro.

El desafío será doble: volver a encontrar una identidad futbolística y conseguir un resultado que permita frenar la caída. Para eso, el Tatengue buscará en el José María Minella una victoria que le devuelva confianza en el inicio de la segunda mitad del campeonato.