Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

Christian Salandín habló con UNO 106.3 antes del choque del domingo a las 17 ante Colón y destacó el envión que significó la victoria frente a San Miguel.

Mitre de Santiago del Estero atraviesa la recta final de la Primera Nacional con un objetivo muy diferente al de su próximo rival. Mientras Colón pelea por posicionarse de la mejor manera en la zona de Reducido, el Aurinegro busca escapar definitivamente de la pelea por el descenso. En ese contexto, el domingo desde las 17 se enfrentarán por la fecha 33 del campeonato.

En la previa del encuentro, Christian Salandín, entrenador que asumió en septiembre tras la salida de Claudio “Pampa” Biaggio, dialogó con Dial Deportivo por UNO 106.3 y analizó el presente de su equipo, que viene de conseguir un triunfo fundamental frente a San Miguel en Los Polvorines.

“Cuando llegamos había seis finales por delante. Los primeros dos partidos eran con rivales directos y sabíamos que los últimos cuatro iban a ser contra equipos importantes, con historia en Primera y que están peleando arriba”, explicó el técnico.

El triunfo que cambió el ánimo para el rival de Colón

Salandín destacó especialmente la victoria ante San Miguel, después de haber perdido previamente con San Telmo. El entrenador consideró que su equipo había realizado un buen partido ante el conjunto porteño, aunque no pudo reflejarlo en el resultado.

“La fortaleza que vamos a tener esta semana es que se entrena con otra energía por haber logrado un triunfo después de siete partidos. La semana se encara diferente, los ánimos son diferentes, más allá de que el foco es el mismo y todavía queda un montón”, sostuvo.

El técnico también reconoció que, por el poco tiempo que lleva al frente del plantel, resulta difícil instalar rápidamente una identidad futbolística. Por eso, su estrategia pasa por concentrarse en cada compromiso.

“Quedan pocas fechas y es difícil imprimir una idea de juego. Vamos partido a partido, planificando. Lo más importante de esta semana son los ánimos”, señaló.

Salandín elogió a Lago en Colón y habló de Rosales

De cara al enfrentamiento con Colón, el entrenador de Mitre destacó la jerarquía del conjunto santafesino y puso especial atención en Ignacio Lago, uno de los futbolistas más importantes del Sabalero.

“Son dos de los jugadores más importantes de la categoría”, afirmó al referirse a Lago y Santiago Rosales, justamente un futbolista de Mitre que Colón buscó incorporar durante el último mercado de pases.

Sobre Rosales, Salandín explicó que una de sus prioridades al asumir fue recuperar al mediocampista, quien no venía teniendo demasiadas oportunidades. “Desde el primer día intenté recuperarlo porque no estaba haciendo parte de la convocatoria. Por suerte estos dos partidos tuvo participación y es un jugador importante para nosotros”, contó.

“La concentración va a ser importante”

Salandín también se refirió a la dificultad que representa enfrentar a Colón y reconoció la jerarquía del plantel dirigido por Alfredo Grelak.

“Tiene muy buenos jugadores, jugadores de jerarquía en todas sus líneas, pero creo que va a ser un partido donde la concentración va a ser importante y el que esté más concentrado hasta el final se lo va a llevar”, analizó.

El técnico contó que estudió los últimos partidos del Sabalero y consideró que en esta instancia del campeonato los encuentros pueden definirse por pequeños detalles.

“En el primer tiempo Colón fue superior, pero no pudo convertir. En esta categoría pasa bastante que por ahí es un partido que parece planchado y con un mínimo detalle te puede dejar sin nada o con los tres puntos”, explicó.

Cuatro finales para Mitre

Después de enfrentar a Colón, Mitre tendrá por delante otros tres compromisos exigentes: visitará a Morón, recibirá a Godoy Cruz y cerrará el campeonato ante Los Andes.

Saladín sabe que el calendario no ofrece margen para relajarse, pero mantiene la confianza en que su equipo pueda competir.

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“Yo siento y creo que podemos competir de buena manera los partidos que quedan y que vamos a estar a la altura”, afirmó.

El domingo, Mitre tendrá enfrente a un Colón que también necesita sumar para fortalecer su posición en la pelea por el Reducido. Para el Aurinegro, en cambio, cada punto puede resultar determinante en su lucha por asegurar la permanencia. El escenario está planteado para un duelo en Santiago del Estero donde la necesidad de ambos equipos estará nuevamente en juego.