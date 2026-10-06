Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

Marcos Díaz, actualmente en el fútbol peruano, repasó su segundo ciclo en Colón y contó detalles del difícil momento que atravesó tras el partido ante Mitre.

Marcos Díaz volvió a hablar de una de las etapas más complejas de su carrera y, entre sus recuerdos, apareció inevitablemente Colón , el club donde se formó, debutó como profesional y al que regresó para atravesar una temporada 2025 marcada por la crisis deportiva e institucional.

A sus 40 años, el arquero continúa en actividad en Llacuabamba de Perú, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. En una entrevista con Dupla Técnica, repasó distintos momentos de su trayectoria y se detuvo especialmente en su conflictiva salida del Sabalero.

La noche que marcó su salida de Colón

Díaz recordó con dolor lo sucedido después del partido ante Mitre, uno de los episodios más delicados de aquella caótica campaña de Colón. El arquero contó que permaneció durante aproximadamente una hora dentro del estadio, mientras la situación en el exterior se volvía cada vez más complicada.

“Me dolió mucho cuando me apartaron en Colón después del partido con Mitre. Estar una hora dentro de la cancha viendo que te podían llegar a matar con una baldosa o con una piedra”, relató.

El experimentado arquero también explicó que aquel contexto terminó excediendo lo estrictamente futbolístico y puso en primer plano su preocupación por la seguridad personal y familiar.

UNO Santa Fe | José Busiemi

“Esto no es lo que yo quiero para mí ni mi familia. Después encima te hacen responsable de todo”, sostuvo Díaz, quien aseguró que, por su experiencia, pudo atravesar la situación desde otra perspectiva, aunque reconoció que igualmente fue un golpe importante.

Su segundo ciclo en Colón terminó así envuelto en un contexto que reflejó buena parte de los problemas que atravesó el club durante 2025, una temporada en la que el equipo no logró encontrar estabilidad y no pudo ni siquiera ingresar al Reducido.

Boca, Huracán y un sueño que quedó pendiente

Durante la entrevista, Díaz también recordó su paso por Boca y la relación que mantuvo con Juan Román Riquelme. “Lo disfruté muchísimo”, afirmó sobre aquella experiencia, destacando que llegó al club con mayor madurez después de todo lo vivido durante su carrera.

También evocó uno de los momentos más dramáticos de su trayectoria: el accidente que sufrió el plantel de Huracán en Venezuela. “Con el accidente en Venezuela volvimos a nacer todos”, expresó al recordar el vuelco del micro luego del partido ante Caracas por la Copa Libertadores.

Además, tuvo palabras de elogio para Eduardo Domínguez, a quien tuvo como compañero y entrenador en Huracán. “Está para dirigir River o Boca porque va a trabajar de la misma manera”, aseguró.

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Pero entre todos los recuerdos apareció una cuenta pendiente que, a sus 40 años, todavía forma parte de su carrera: la Selección Argentina.

“Me pregunto por qué no fui a la Selección hasta el día de hoy. Me faltó eso para decir que pude lograr todo”, confesó Díaz. Y agregó: “La ilusión estuvo bastante tiempo y es algo que me va a quedar para toda la vida”.

Para el arquero, aquella convocatoria que nunca llegó representa la gran pregunta sin respuesta de una carrera extensa. Y entre sus recuerdos, también quedó marcada para siempre aquella última etapa con Colón, un capítulo que todavía le genera dolor cuando vuelve la mirada hacia 2025