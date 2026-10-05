Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Unión confirmó la llegada del estadounidense Kobe Julien, alero de 1,96 metros que viene de jugar en Independiente de (SdE). El nuevo refuerzo se suma al experimentado pivote Phillip Lockett.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 12:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Unión continúa con el armado de su equipo para la Liga Argentina 2026/27 y sumó una nueva pieza. El club anunció la contratación de Kobe Julien, quien será la primera ficha extranjera del plantel que dirigirá Juan Siemienczuk.

El alero, de 1,96 metros, tuvo su formación en el básquet universitario estadounidense y conoce la segunda categoría del básquet argentino, ya que viene de defender la camiseta de Independiente de Santiago del Estero.

Su incorporación representa una apuesta por un jugador que ya tuvo experiencia en la competencia y que ahora tendrá la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca.

Lockett, otro nombre importante para Unión

Julien se suma a un plantel que también contará con Phillip Lockett, uno de los primeros refuerzos confirmados por la institución.

El interno mide 2,02 metros y tiene una extensa trayectoria en la Liga Nacional. Su último equipo fue Comunicaciones de Mercedes, desde donde llega para aportar experiencia y presencia en la pintura.

Con ambas incorporaciones, Siemienczuk comienza a darle forma a un plantel que tendrá como objetivo competir en la Liga Argentina después del regreso de Unión a la categoría.

La nueva etapa del básquet de Unión

Unión afrontará una temporada con la intención de recuperar protagonismo en el básquet nacional. Julien aporta una cuota internacional, mientras que Lockett suma recorrido y experiencia, dos características que el cuerpo técnico buscará combinar durante la competencia.

El debut del Tatengue está previsto para el 15 de octubre ante Bochas Sport Club, en el estadio Ángel Malvicino, en el inicio de una campaña que marcará una nueva etapa para el básquet rojiblanco.

Unión Liga Argentina Independiente
Noticias relacionadas
cambio de esquema y variantes: el plan de madelon para levantar a union

Cambio de esquema y variantes: el plan de Madelón para levantar a Unión

union volvio a ganar y se mantiene en lo mas alto del clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

madelon, ante una prueba decisiva: ¿se juega su continuidad frente a defensa?

Madelón, ante una prueba decisiva: ¿se juega su continuidad frente a Defensa?

union suma experiencia para la liga argentina: phillip lockett es nuevo jugador tatengue

Unión suma experiencia para la Liga Argentina: Phillip Lockett es nuevo jugador Tatengue

Lo último

Quimsa recibe a Atenas en un duelo con historia y varios datos destacados

Quimsa recibe a Atenas en un duelo con historia y varios datos destacados

Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Último Momento
Quimsa recibe a Atenas en un duelo con historia y varios datos destacados

Quimsa recibe a Atenas en un duelo con historia y varios datos destacados

Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

La muy floja campaña de Unión como visitante en lo que va del 2026

La muy floja campaña de Unión como visitante en lo que va del 2026

Djokovic llegó a la final de Beijing tras una insólita descalificación de Medvedev

Djokovic llegó a la final de Beijing tras una insólita descalificación de Medvedev

Ovación
Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

La estadística que pone a Colón por encima de los otros candidatos

La estadística que pone a Colón por encima de los otros candidatos

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

La posible formación de la Selección argentina para la despedida de Messi

La posible formación de la Selección argentina para la despedida de Messi

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"