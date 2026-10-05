Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

Unión confirmó la llegada del estadounidense Kobe Julien, alero de 1,96 metros que viene de jugar en Independiente de (SdE). El nuevo refuerzo se suma al experimentado pivote Phillip Lockett.

Unión continúa con el armado de su equipo para la Liga Argentina 2026/27 y sumó una nueva pieza. El club anunció la contratación de Kobe Julien, quien será la primera ficha extranjera del plantel que dirigirá Juan Siemienczuk.

El alero, de 1,96 metros , tuvo su formación en el básquet universitario estadounidense y conoce la segunda categoría del básquet argentino, ya que viene de defender la camiseta de Independiente de Santiago del Estero .

¡Benvenido Kobe!

Kobe Julien es la primera cara extranjera Tatengue. El alero de 1.96 mts fue formado en la NCAA Norteamericana y viene de un importante paso en Liga Argentina en Independiente de Santiago del Estero. ¡Con todo Kobe! pic.twitter.com/TF8AXmX6uu — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 4, 2026

Su incorporación representa una apuesta por un jugador que ya tuvo experiencia en la competencia y que ahora tendrá la oportunidad de vestir la camiseta rojiblanca.

Lockett, otro nombre importante para Unión

Julien se suma a un plantel que también contará con Phillip Lockett, uno de los primeros refuerzos confirmados por la institución.

El interno mide 2,02 metros y tiene una extensa trayectoria en la Liga Nacional. Su último equipo fue Comunicaciones de Mercedes, desde donde llega para aportar experiencia y presencia en la pintura.

Con ambas incorporaciones, Siemienczuk comienza a darle forma a un plantel que tendrá como objetivo competir en la Liga Argentina después del regreso de Unión a la categoría.

La nueva etapa del básquet de Unión

Unión afrontará una temporada con la intención de recuperar protagonismo en el básquet nacional. Julien aporta una cuota internacional, mientras que Lockett suma recorrido y experiencia, dos características que el cuerpo técnico buscará combinar durante la competencia.

El debut del Tatengue está previsto para el 15 de octubre ante Bochas Sport Club, en el estadio Ángel Malvicino, en el inicio de una campaña que marcará una nueva etapa para el básquet rojiblanco.