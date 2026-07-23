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Pullaro puso en marcha las obras de la Ruta A012: "No nos quedamos en la queja, fuimos en busca de la solución"

Tras el acuerdo con el Gobierno nacional para administrar la traza durante 20 años, la Provincia inició una obra de $4.300 millones sobre la Ruta Nacional A012, considerada clave para la logística y el transporte de cargas

23 de julio 2026 · 11:56hs
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Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012

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Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el acta de inicio de las obras de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias en la Ruta Nacional A012, una intervención que demandará una inversión de 4.300 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia.

Los trabajos serán posibles luego de que la Provincia firmara con el Gobierno nacional el convenio que establece la cesión de la Ruta Nacional A012 por 20 años, permitiendo que la administración santafesina se haga cargo de su mantenimiento y recuperación.

"Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo", afirmó Maximiliano Pullaro, quien destacó la articulación entre el Estado y el sector privado "con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país".

El mandatario remarcó que, si bien la ruta pertenece a la jurisdicción nacional, la Provincia decidió avanzar con una solución concreta.

"Podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional. Entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para hacernos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas", sostuvo.

Además, aseguró que Santa Fe cuenta con un plan de obra pública para mejorar la infraestructura de los circuitos portuarios, con el objetivo de reducir costos logísticos, impulsar la producción y generar más empleo.

Obras públicas "sin corrupción y de calidad"

La diputada nacional Gisela Scaglia señaló que el inicio de los trabajos demuestra que el Gobierno provincial "cumple con los plazos y devuelve la obra pública sin corrupción, con transparencia y de calidad, para dejar un legado de provincia grande".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que el 70% de los camiones que circulan por la Ruta A012 provienen de otras provincias, por lo que destacó la importancia del traspaso de la arteria.

"Tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar. Los santafesinos somos un federalismo de acción que piensa a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos", expresó.

Una obra clave para la producción

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, al considerar que permitirá mejorar los accesos a los puertos y fortalecer la competitividad del sistema productivo.

En tanto, el intendente de Ibarlucea, Jorge Massón, calificó la obra como "muy importante para la región", ya que se trata de un corredor estratégico por donde circula gran parte de la producción provincial y nacional.

A su turno, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, afirmó que la Ruta Nacional A012 es "la columna que recorre todo el departamento" y destacó que las mejoras permitirán fortalecer la producción, mejorar la conectividad y aumentar la seguridad vial.

Cómo serán las obras en la Ruta Nacional A012

Las tareas estarán a cargo de la empresa Pose y comenzarán en la intersección de la Ruta Nacional A012 con la Ruta Nacional 34. El plazo de ejecución previsto es de entre seis y siete meses.

Además, el corredor será complementado con otras dos obras estratégicas:

  • La construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería.
  • Una nueva rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será actualizado y posteriormente licitado por la Provincia.

Del acto participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; los senadores Ciro Seisas y Armando Traferri; la diputada Silvana Di Stefano; intendentes, presidentes comunales, legisladores provinciales y nacionales, además de representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario.

• LEER MÁS: En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

Pullaro obras Ruta
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