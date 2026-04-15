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Unión celebró sus 119 años con un mensaje cargado de amor y el acompañamiento incondicional de su gente

Unión festeja sus 119 años de vida, con mensajes cargados de pertenencia y afecto en redes sociales. Muchos hinchas desafiaron al mal tiempo, con una vigilia no oficial.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 07:46hs
Unión celebró sus 119 años con un mensaje cargado de amor y el acompañamiento incondicional de su gente

Prensa Unión

Unión llegó a sus 119 años de vida y, como cada 15 de abril, la pasión rojiblanca volvió a hacerse sentir. Aunque la tradicional vigilia en la sede debió ser suspendida por las condiciones climáticas, el sentimiento no se detuvo y se expresó de otras formas, tanto en las redes sociales como en las calles.

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Apenas iniciado el día, el club publicó un mensaje que rápidamente emocionó a sus hinchas: “119 años de puro amor. Te amamos con locura. Para toda la eternidad ”, acompañado por una placa institucional que conmemora el nuevo aniversario. Un saludo simple, pero profundo, que refleja el vínculo entre la institución y su gente.

El pueblo de Unión, siempre presente

Más allá de la suspensión de los festejos oficiales, un importante grupo de hinchas se autoconvocó para acompañar al club en el inicio de su día. El sentido de pertenencia pudo más que la lluvia y el clima adverso.

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Ese espíritu también quedó reflejado en otro de los posteos difundidos por la institución, junto a un video donde se observan banderas, cánticos y la pasión intacta: “Yo te sigo, yo te quiero #119Unión”.

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Los hinchas de Uni&oacute;n desafiaron al mal tiempo e hicieron su propia vigilia para recibir los 119 a&ntilde;os, m&aacute;s all&aacute; que se posterg&oacute; la oficial.

Los hinchas de Unión desafiaron al mal tiempo e hicieron su propia vigilia para recibir los 119 años, más allá que se postergó la oficial.

Una muestra más de que Unión no se explica sin su gente, y que el sentimiento trasciende cualquier circunstancia.

Festejo postergado, pero no suspendido en Unión

La vigilia, que es una tradición para recibir el aniversario, fue postergada y se realizará finalmente en la previa del partido de este viernes a las 20.30 frente a Newell’s, en el estadio 15 de Abril. Allí, el club y sus hinchas tendrán la oportunidad de celebrar juntos, como marca la historia.

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A 119 años de su fundación, Unión reafirma su identidad, su pertenencia y su conexión con Santa Fe. El paso del tiempo no hace más que fortalecer un sentimiento que se transmite de generación en generación.

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Sin vigilia oficial, pero con el corazón latiendo fuerte, el Tatengue volvió a demostrar que su grandeza no depende de un evento, sino de su gente. Porque Unión, en definitiva, es eso: una historia de amor eterno.

Unión años 15 de Abril
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