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Unión suma poco, cae en la tabla y pone en peligro la clasificación a playoffs

Los dos puntos sumados sobre los últimos nueve en disputa, hicieron que Unión retroceda en la tabla de la Zona A, aún cuando se mantiene en zona de playoffs

Ovación

Por Ovación

23 de marzo 2026 · 09:19hs
Unión se ubica 7° en la Zona A y comienza a poner en peligro la clasificación.

Prensa Unión

Unión se ubica 7° en la Zona A y comienza a poner en peligro la clasificación.

Por ahora, el objetivo de Unión se viene cumpliendo y es que a cinco fechas del final de la temporada regular del Torneo Apertura, el elenco rojiblanco se mantiene en zona de clasificación a los playoffs.

Unión cae en la tabla

De todas maneras, la realidad indica que el Tate cayó peligrosamente en la tabla, dado que en las últimas tres fechas, el equipo apenas sumó dos puntos sobre nueve, con dos empates y una derrota.

Hace un par de fechas atrás, Unión se ubicaba 2° por debajo de Vélez que era el líder. Sin embargo, con la caída ante Defensa y Justicia, el Tate quedó 7° en la Zona A con 16 puntos.

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El último clasificado es Independiente quien está 8° con 14 unidades. En tanto que Platense, que cayó con Argentinos, está 9° también con 14 punto, pero el Rojo por diferencia de gol está mejor ubicado.

Mientras que San Lorenzo que se ubica 10° con 13 puntos, debe jugar el miércoles con Deportivo Riestra, por lo cual si gana, quedaría 8° con los mismos puntos que el Tate, pero el equipo de Leonardo Madelón tiene mejor diferencia de gol.

Unión tabla puntos
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