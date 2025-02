Unión sumó un discreto empate ante Instituto en Santa Fe

Unión Instituto 1.jpg Prensa Unión

El defensor rojiblanco se mandó al ataque, tiró la pelota larga y sabiendo que no llegaba, igualmente no frenó la carrera y le metió una plancha a Alarcon. El árbitro Andres Merlos le mostró la tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR y allí rectificó el fallo para mostrarle la tarjeta roja.

Antes de esa acción, hubo un primer tiempo equilibrado y mal jugado, en donde ninguno de los dos equipos logró claridad en el manejo de la pelota ni tampoco generar peligro en el arco contrario.

EXPULSADO Pardo por esta infracción contra Alarcón. ¿Qué te parece?



#ESPN

Unión arrancó enchufado, pero fueron apenas un puñado de minutos con un cabezazo desviado de Agustín Colazo luego de un centro de Mauro Pitton y posteriormente, Colazo anticipó en el primer palo y el balón cruzó por todo el área sin que nadie llegara a conectar.

Instituto avisó con una buena combinación en ataque y el remate de Alex Luna fue controlado en dos tiempos por Thiago Cardozo. Fue lo más destacado de un primer tiempo en donde abundaron las imprecisiones y los pases para atrás. Ninguno de los dos equipos se animó a jugar y por eso se explica el 0 a 0.

Unión ,on laterales que no pasan al ataque y con volantes que no pisan el área rival tuvo como único argumento tirar la pelota por arriba para que Marcelo Estigarribia pueda pivotear. No se vio una idea de juego y el equipo se mostró lento jugando para atrás o para los costados pero nunca hacia adelante.

El empate parcial calificó la muy pobre actuación de ambos equipos, pero sobre todo del Tate que está obligado a ganar y a cambiar la imagen.

Empujó pero sin ideas y no pudo romper el cero

Antes del partido un empate era un mal resultado pero de la manera en la que se desarrolló el segundo tiempo. el Tate terminó rescatando un punto y cortando una racha de dos derrotas al hilo, pero además por primera vez en el torneo logró mantener la valla invicta.

Y es que el Tate jugó todo el segundo tiempo con 10 futbolistas por la expulsión de Pardo cuando finalizaba la primera etapa. Por lo cual Unión resistió en el complemento e Instituto acumuló méritos para quedarse la victoria.

Pero surgió la figura de Thiago Cardozo y algo de fortuna, ya que a los 13 minutos, Alex Luna remató ingresando al área y el balón rebotó en el travesaño. Y a los 17', Cardozo con una notable atajada voló para sacar el remate de Jonas Acevedo.

Más tarde se lo perdió Franco Diaz debajo del arco rematando desviado. Y Damián Batallini también dispuso de una chance, clara con un disparo a la carrera que terminó controlando sin dar rebote el arquero rojiblanco.

En ataque, Unión dependió exclusivamente de Estigarribia, quien hizo un desgaste enorme, aguantando, presionado y jugando de espaldas siendo con Cardozo las figuras del Rojiblanco.

Pudo marcar Lucas Gamba pero su remate de media vuelta se fue desviado en una de las pocas aproximaciones que tuvo Unión en ataque.

El equipo en el segundo tiempo corrió, metió y resistió sin jugar bien y siendo dominado por su rival, al menos mostró actitud y esa determinación para pelear cada pelota le dio al menos el premio de no irse con las manos vacias. El equipo sigue en deuda, la cosecha es realmente muy pobre y esa ilusión del comienzo del torneo quedó en el olvido.

Jugando así, Unión de ninguna manera puede pensar en ser protagonista, ni en clasificar entre los ochos mejores. El equipo no mejora, no tiene funcionamiento y tampoco puede imponer condiciones ante sus rivales. No gana como local y pierde como visitante, los refuerzos que llegaron no dan la talla, a excepción de Estigarribia y los que estaban no levantan su nivel.

Unión atraviesa un momento complicado y el Kily no parece tener respuestas, encima se fue expulsado por protestar, todo un síntoma de la confusión que lo persigue. Lo único para rescatar es no haber perdido, demasiado poco para un equipo que se armó con intenciones de ser protagonista y que por ahora solo intenta sobrevivir.

Síntesis del partido

Unión: Thiago Cardozo; Francisco Gerometta, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Bruno Pittón; Mauro Pittón, Rafael Profini, Ezequiel Ham; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia. DT: Cristian González.

Instituto: Manuel Roffo; Lucas Rodríguez, Fernando Alarcón, Gonzalo Requena, Juan Franco; Jonas Acevedo, Gastón Lodico, Francis Mac Allister, Damián Batallini; Alex Luna y Jonathan Dellarossa. DT: Pedro Troglio.

Goles: no hubo

Cambios: ST 0' Lucas Gamba y Mateo Del Blanco x Bruno Pittón y Agustín Colazo (U); Stefano Moreyra x Francis Mac Allister (I); 9' Juan Pablo Ludueña x Nicolás Paz (U); 19' Franco Díaz y Lucas Klimowicz x Gastón Lodico y Jonathan Dellarosa (I); 24' Franco Fragapane x Ezequiel Ham (U); 29' Matías Godoy y Jeremías Lázaro x Alex Luna y Damián Batallini (I); 33' Mauricio Martínez x Mauro Pittón (U)

Amarillas: Mac Allister (I)

Expulsados: PT 51' Franco Pardo (U) y ST 9' Cristian González (U)

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: 15 de Abril