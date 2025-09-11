La Reserva de Unión recibirá este jueves desde las 15 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la 9ª fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril.
La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza
Este jueves desde las 15, la Reserva de Unión que dirige Nicolás Vazzoler recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza
Por Ovación
11 de septiembre 2025 · 10:21hs
La Reserva de Unión busca un triunfo que lo meta en el podio de la Zona A
El elenco rojiblanco que dirige Nicolás Vazzoler viene protagonizando una buena campaña, al punto tal que se ubica en la 4ª posición de la Zona A con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas.
Pero en caso de ganar, el Tate sumará 18 puntos para ubicarse en la 3ª posición. El líder de la Zona A es Belgrano con 22 unidades y su escolta es Boca con 19.
Será una buena oportunidad para el elenco rojiblanco de recuperarse, luego de que en la última fecha Unión perdiera en condición de visitante ante Instituto 1-0.