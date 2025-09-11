La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

Este jueves desde las 15, la Reserva de Unión que dirige Nicolás Vazzoler recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza

La Reserva de Unión recibirá este jueves desde las 15 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la 9ª fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril.

El elenco rojiblanco que dirige Nicolás Vazzoler viene protagonizando una buena campaña, al punto tal que se ubica en la 4ª posición de la Zona A con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas.

Pero en caso de ganar, el Tate sumará 18 puntos para ubicarse en la 3ª posición. El líder de la Zona A es Belgrano con 22 unidades y su escolta es Boca con 19.

Será una buena oportunidad para el elenco rojiblanco de recuperarse, luego de que en la última fecha Unión perdiera en condición de visitante ante Instituto 1-0.