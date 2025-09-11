Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

Este jueves desde las 15, la Reserva de Unión que dirige Nicolás Vazzoler recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza

11 de septiembre 2025 · 10:21hs
La Reserva de Unión recibirá este jueves desde las 15 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la 9ª fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio 15 de Abril.

La Reserva de Unión busca un triunfo que lo meta en el podio de la Zona A

El elenco rojiblanco que dirige Nicolás Vazzoler viene protagonizando una buena campaña, al punto tal que se ubica en la 4ª posición de la Zona A con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas.

Pero en caso de ganar, el Tate sumará 18 puntos para ubicarse en la 3ª posición. El líder de la Zona A es Belgrano con 22 unidades y su escolta es Boca con 19.

Será una buena oportunidad para el elenco rojiblanco de recuperarse, luego de que en la última fecha Unión perdiera en condición de visitante ante Instituto 1-0.

Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión tiene la receta para ser un equipo efectivo sin la posesión del balón

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional