La tranquilidad con la que cuenta el DT de Unión Leonardo Madelón

El entrenador de Unión Leonardo Madelón dispone de tiempo y alternativas para confirmar el equipo que jugará ante Gimnasia de La Plata

Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición para el partido que Unión jugará ante Gimnasia de La Plata.

El próximo domingo a las 15 Unión jugará su segundo partido consecutivo en condición de visitante. En esta oportunidad, visitará a Gimnasia de La Plata.

Y para ese compromiso, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tiene la tranquilidad de tener a todo el plantel a disposición . No hay jugadores lesionados, ni tampoco suspendidos.

El parate por Eliminatorias le sirvió al cuerpo técnico para recuperar a futbolistas que arrastraban algunas molestias físicas, principalmente al zaguero Maison Rodríguez.

El defensor uruguayo había sufrido un fuerte esguince en el tobillo derecho en el partido ante River por Copa Argentina que le impidió estar frente a Racing.

Pero en estas dos semanas, Rodríguez se terminó de recuperar y en consecuencia está a disposición del DT para el choque ante el Lobo.

Por lo cual, de cara a ese partido, habrá que ver si Madelón ratifica a Juan Pablo Ludueña o decide la vuelta del marcador central uruguayo.

Parece ser la única duda en relación a la formación titular. Y es que el resto del equipo será el mismo que viene de ganarle a Racing por 3-2.