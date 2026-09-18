Unión con dos cambios definidos y varias dudas para enfrentar a Independiente

Unión trabajó este viernes con la mira puesta en su próximo partido. Madelón tiene puestos por resolver, mientras Malcorra será evaluado.

Unión volvió a trabajar este viernes con la cabeza puesta en su próximo compromiso y Leandro Madelón comenzó a delinear el equipo. El entrenador tendría dos cambios definidos y mantiene dos dudas para la formación. Además, Ignacio Malcorra arrastró una molestia durante el entrenamiento y será evaluado este sábado, aunque el cuerpo técnico esperará hasta último momento para determinar su presencia.

Los dos cambios que tiene en mente Madelón

Madelón tendría prácticamente resueltas dos modificaciones respecto del último partido. Cristian Tarragona ingresaría en lugar de Brahian Cuello, mientras que Joaquín Mosqueira reemplazaría a Giaccone.

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De esta manera, el entrenador buscará darle continuidad a una estructura con Tarragona como referencia ofensiva y Mosqueira en la mitad de la cancha.

Las otras dos variantes todavía no están definidas. Una de las dudas aparece en la defensa, donde Matías Rocha pelea por un lugar con Fagioli. La otra está en el ataque, con Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez como alternativas.

Malcorra, una duda que se resolverá a último momento

La principal novedad del entrenamiento estuvo relacionada con Ignacio Malcorra, quien arrastró una molestia y será evaluado nuevamente este sábado. La intención del cuerpo técnico es esperar su evolución hasta último momento antes de tomar una decisión.

Si Malcorra no llega en condiciones, el jugador que aparece como principal alternativa es Brahian Cuello, quien podría volver a tener una oportunidad desde el inicio.

Por ahora, la formación que maneja Madelón es: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Juan Pablo Ludueña, Matías Rocha o Fagioli y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra o Cuello; Eric Ramírez o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.