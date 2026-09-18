Unión es efectivo, pero debe corregir sus problemas defensivos

Unión atraviesa un buen momento ofensivo, pese a la derrota ante Talleres, y los números también muestran una deuda en defensa: convirtió 16 goles y recibió 14.

Unión encontró en el ataque una de sus principales virtudes durante el torneo. Con 16 goles convertidos, el equipo de Leonardo Madelón se encuentra entre los más efectivos de la competencia. Sin embargo, esa capacidad para llegar al arco rival convive con una preocupación que comienza a repetirse: los 14 tantos recibidos evidencian una fragilidad defensiva que deberá corregir.

Un equipo que aprovecha sus oportunidades

El Tate consiguió construir buena parte de sus resultados desde la contundencia. La capacidad para convertir en momentos importantes le permitió sumar y mantenerse competitivo, incluso en partidos donde el funcionamiento no fue completamente convincente.

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Cristian Tarragona aparece como una de las principales referencias ofensivas, aunque el aporte goleador no depende exclusivamente del delantero. Unión encontró diferentes vías para llegar al gol y esa variedad representa una de sus fortalezas.

El problema aparece cuando el equipo debe defender después de perder la pelota. En algunos encuentros quedó demasiado espacio entre líneas y los rivales encontraron posibilidades para atacar con facilidad.

La defensa, la cuenta pendiente

Los números muestran una situación particular: Unión es uno de los equipos que más goles convirtió, pero también está entre los que más recibió. Los 16 tantos a favor contrastan con los 14 en contra, una diferencia que podría ser más amplia si el equipo logra mejorar su rendimiento defensivo.

Para Madelón, el desafío pasa entonces por conseguir un mayor equilibrio. No se trata de resignar la capacidad ofensiva que convirtió al Tate en un equipo efectivo, sino de reducir los errores que le permiten al rival generar situaciones.

Con el torneo entrando en una etapa decisiva, encontrar ese balance puede ser determinante. Unión tiene gol y variantes para lastimar, pero necesita fortalecer su estructura defensiva para que la contundencia en ataque no quede condicionada por los problemas en su propio arco.