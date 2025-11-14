Madelón piensa en los 11 de Unión para visitar a Belgrano entre incógnitas y definiciones

Unión atraviesa una semana extensa de preparación de cara a su último compromiso en la zona A del Clausura ante Belgrano en Córdoba

Unión atraviesa una semana extensa de preparación de cara a su último compromiso del lunes, desde las 17, visitando a Belgrano por la 16ª y última fecha de la zona A del Clausura . Por ahora Leonardo Madelón no tiene definida la formación y mantiene dos interrogantes.

Este viernes, el entrenador no dejó demasiadas pistas en la práctica y todo indica que recién este sábado, cuando el plantel trabaje en el estadio 15 de Abril, parará la probable formación. Allí comenzará a despejar las dudas que lo acompañan desde el inicio de la semana.

¿Quién reemplazará a Vargas en Unión?

La primera incógnita pasa por el reemplazante del suspendido Lautaro Vargas. La disputa está entre Nicolás Paz y Emiliano Álvarez, dos opciones que responden a planteos diferentes. La elección dependerá del plan de partido que imagine el DT, en un encuentro que asoma intenso ante un Belgrano fuerte en su casa y que puede llegar ya sin chance o necesitado de ganar para clasificar.

image El uruguayo Emiliano Álvarez, una opción en Unión para reemplazar a Lautaro Vargas.

El otro foco de duda se centra en la ofensiva: Marcelo Estigarribia o Cristian Tarragona. El santafesino llegó con lo justo desde lo físico al duelo contra Barracas Central y ahora se suma la situación de público conocimiento que también podría influir en la decisión. Por eso, Madelón evaluará hasta último momento si le devuelve la titularidad o si sostiene a Chelo haciendo dupla con Agustín Colazo.

El plantel trabajará hasta el domingo por la mañana y luego partirá hacia Córdoba, donde quedará concentrado a la espera de un partido que definirá su cierre en el Clausura, sabiendo que un triunfo asegurará la localía en los playoffs.