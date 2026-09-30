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Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

El Tatengue consiguió la vía bancaria para cobrar sin quitas la parte que le corresponde por la venta de Rodríguez.

Ovación

Por Ovación

30 de septiembre 2026 · 09:16hs
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Unión destrabó el cobro por Maizon Rodríguez y espera recibir el dinero en horas

Prensa Unión

Unión logró resolver el mecanismo financiero que mantenía demorado el cobro de la transferencia de Maizon Rodríguez al Krasnodar de Rusia. Según informó Darío Pignata en Radio Gol 96.7, la dirigencia encontró la entidad bancaria que permitirá canalizar la operación y recibir el dinero en una sola acreditación, evitando descuentos y las dificultades regulatorias que complicaron anteriores negocios internacionales del club santafesino.

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Unión consiguió el aval necesario para recibir el dinero

La dirigencia rojiblanca trabajó durante las últimas semanas para encontrar una alternativa que permitiera concretar el ingreso de los fondos provenientes de Rusia. El objetivo principal era evitar que se repitieran los inconvenientes registrados con el cobro de la transferencia de Mauro Luna Diale al Akhmat Grozny de Chechenia.

En aquel caso, las restricciones bancarias existentes con esa región habían dificultado considerablemente el movimiento del dinero. Por eso, para esta operación se buscó anticipadamente una estructura financiera que permitiera realizar la transferencia sin atravesar inconvenientes similares.

La solución apareció en los últimos días, cuando Unión acordó con una entidad bancaria que tendrá a su cargo la recepción y canalización de los fondos desde Rusia. Además, la clave bancaria requerida para completar la operación ya fue gestionada y recibió la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina.

Cuándo llegará el dinero y cuánto recibirá Unión

Con la estructura financiera ya habilitada, en el club esperan que el dinero se acredite en las próximas 72 horas. La operación por Maizon Rodríguez fue acordada en una cifra total de 5 millones de dólares, aunque ese monto debe dividirse entre las instituciones propietarias de los derechos económicos del futbolista.

Juventud de Las Piedras, club uruguayo que conserva el 50% de la ficha del defensor, recibirá 2,5 millones de dólares. La otra mitad, también equivalente a 2,5 millones, será para Unión, que podrá disponer de esos fondos una vez concretada la acreditación.

La intención de la dirigencia encabezada por Luis Spahn es utilizar este ingreso para atender compromisos económicos inmediatos. El dinero representa un alivio para las finanzas institucionales y permitirá afrontar distintos gastos y obligaciones que se fueron acumulando en el último tiempo.

Unión Maizon Rodríguez cobro Tatengue
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