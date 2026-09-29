Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tendrá el desafío de cortar la racha de 15 partidos invicto que arrastra Boca

El Tatengue visitará al Xeneize, que acumula 15 partidos sin perder. Unión buscará dar el golpe en la Bombonera y volver a meterse en la pelea por los playoffs.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 19:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión tendrá el desafío de cortar la racha de 15 partidos invicto que arrastra Boca

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión visitará a un Boca que atraviesa un buen momento y acumula 15 encuentros sin derrotas. Para Unión, el partido representa una oportunidad para reaccionar en el Clausura, acercarse a los puestos de playoffs y recuperar confianza después de las últimas presentaciones que complicaron su panorama en el torneo.

LEER MÁS: Unión ante el desafío de la Bombonera: Madelón define el equipo y busca respuestas

Boca llega en plena recuperación

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena atraviesa una etapa positiva y consiguió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, mientras continúa en competencia por la Copa Sudamericana. Esa actualidad le permitió ganar confianza y consolidar un funcionamiento que buscará sostener frente a Unión.

La racha de 15 partidos sin perder refleja el momento que atraviesa el equipo, que además tendrá el respaldo de su público en La Bombonera. Para el Tatengue, el desafío será encontrar la manera de frenar esa seguidilla y disputar el encuentro de igual a igual.

Unión se juega mucho más que tres puntos

El panorama del equipo santafesino es diferente. La clasificación a la Copa Sudamericana aparece más distante, mientras que el objetivo de meterse entre los ocho mejores del Clausura todavía representa una posibilidad concreta.

Por eso, el duelo ante Boca puede convertirse en una oportunidad importante para Unión. Un buen resultado le permitiría recuperar terreno, cortar la racha negativa y llegar con mayores expectativas al tramo final del campeonato.

El desafío está planteado: el Tatengue deberá visitar a un Boca en crecimiento, que acumula 15 partidos sin perder y pelea en distintos frentes. Unión buscará dar el golpe en La Bombonera y volver a posicionarse en la lucha por los playoffs.

Unión
Noticias relacionadas
leonel flores podra jugar ante union tras la decision de scaloni con la seleccion argentina

Leonel Flores podrá jugar ante Unión tras la decisión de Scaloni con la Selección Argentina

el llamativo ranking que integra tarragona en union tras 10 fechas del clausura

El llamativo ranking que integra Tarragona en Unión tras 10 fechas del Clausura

union busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para primera

Unión busca potenciar su cantera y ya tiene nuevos juveniles en el radar para Primera

union se prepara para dos encuentros que pueden marcar un quiebre en su objetivo

Unión se prepara para dos encuentros que pueden marcar un quiebre en su objetivo

Lo último

Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

Último Momento
Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

Día de San Jerónimo en Santa Fe: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles

ASSA puso en marcha un plan de contingencia preventivo ante el posible impacto del fenómeno de El Niño

ASSA puso en marcha un plan de contingencia preventivo ante el posible impacto del fenómeno de El Niño

Radiografía laboral en Santa Fe: 2 de cada 3 jóvenes que trabajan lo hacen en negro y los ingresos no les alcanzan para independizarse

Radiografía laboral en Santa Fe: 2 de cada 3 jóvenes que trabajan lo hacen "en negro" y los ingresos no les alcanzan para independizarse

Ovación
La camiseta 10 de Messi no tendrá dueño durante la próxima fecha FIFA de Argentina

La camiseta 10 de Messi no tendrá dueño durante la próxima fecha FIFA de Argentina

Scaloni confirmó que tiene el equipo para el amistoso y habló sobre su continuidad al frente de la Selección

Scaloni confirmó que tiene el equipo para el amistoso y habló sobre su continuidad al frente de la Selección

Leonel Flores podrá jugar ante Unión tras la decisión de Scaloni con la Selección Argentina

Leonel Flores podrá jugar ante Unión tras la decisión de Scaloni con la Selección Argentina

Scaloni negó contactos con River: Son rumores, conmigo nadie habló

Scaloni negó contactos con River: "Son rumores, conmigo nadie habló"

Tras la era Messi, Cuti Romero toma la cinta y liderará a la nueva Selección Argentina

Tras la era Messi, Cuti Romero toma la cinta y liderará a la nueva Selección Argentina

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia