Unión tendrá el desafío de cortar la racha de 15 partidos invicto que arrastra Boca

El Tatengue visitará al Xeneize, que acumula 15 partidos sin perder. Unión buscará dar el golpe en la Bombonera y volver a meterse en la pelea por los playoffs.

Unión visitará a un Boca que atraviesa un buen momento y acumula 15 encuentros sin derrotas. Para Unión, el partido representa una oportunidad para reaccionar en el Clausura, acercarse a los puestos de playoffs y recuperar confianza después de las últimas presentaciones que complicaron su panorama en el torneo.

Boca llega en plena recuperación

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena atraviesa una etapa positiva y consiguió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, mientras continúa en competencia por la Copa Sudamericana. Esa actualidad le permitió ganar confianza y consolidar un funcionamiento que buscará sostener frente a Unión.

La racha de 15 partidos sin perder refleja el momento que atraviesa el equipo, que además tendrá el respaldo de su público en La Bombonera. Para el Tatengue, el desafío será encontrar la manera de frenar esa seguidilla y disputar el encuentro de igual a igual.

Unión se juega mucho más que tres puntos

El panorama del equipo santafesino es diferente. La clasificación a la Copa Sudamericana aparece más distante, mientras que el objetivo de meterse entre los ocho mejores del Clausura todavía representa una posibilidad concreta.

Por eso, el duelo ante Boca puede convertirse en una oportunidad importante para Unión. Un buen resultado le permitiría recuperar terreno, cortar la racha negativa y llegar con mayores expectativas al tramo final del campeonato.

El desafío está planteado: el Tatengue deberá visitar a un Boca en crecimiento, que acumula 15 partidos sin perder y pelea en distintos frentes. Unión buscará dar el golpe en La Bombonera y volver a posicionarse en la lucha por los playoffs.