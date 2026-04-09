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En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

Dirigentes de Unión se juntaron con sus pares de Racing para obtener los documentos por las ventas de Juan Nardoni y Adrián Balboa, pero hay muchas dudas

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 15:36hs
En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

IG juan.nardoni

El silencio ya no alcanza para disimular la tensión y en Unión cambiaron el tono: de la espera y malestar por la falta de respuestas pasaron a la sospecha. El dinero por la transferencia de Juan Nardoni sigue sin aparecer y la relación con Racing entró en una zona incómoda.

La reciente reunión en Buenos Aires, donde dirigentes rojiblancos buscaron acceder a la documentación de las operaciones de Nardoni y Adrián Balboa, dejó un sabor dudoso. Lo que debía aclarar números terminó abriendo nuevas preguntas. Las explicaciones no cerraron y las cifras quedaron bajo cuestionamiento.

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Desde Avellaneda plantean dificultades económicas para cumplir con los compromisos, pero en Santa Fe miran más allá de los plazos. La inquietud apunta directamente a los montos: creen que el primer pago que entró de Gremio habría sido superior a lo informado. Vale recordar que se cerró todo en 8.000.000 de dólares por el 80% del pase y, supuestamente, se giraron solo 2.000.000 de dólares, donde se fueron todos los gastos e impuestos.

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Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni

Mientras tanto, el dato concreto es uno solo: Unión todavía no recibió el 30% que le corresponde por la operación. Con el paso de los días, la paciencia empieza a agotarse.

Juan Nardoni
En Uni&oacute;n dudan de las cifras que Racing informa de lo que entr&oacute; por Juan Nardoni.

En Unión dudan de las cifras que Racing informa de lo que entró por Juan Nardoni.

En este escenario, la dirigencia ya no descarta avanzar por la vía formal y presentar un reclamo ante el Tribunal de Faltas de la AFA. Una jugada que podría escalar el conflicto y marcar un quiebre definitivo en la relación entre ambos clubes. Porque cuando los números no cierran, la confianza se rompe. Y en este caso, parece que ya no hay vuelta atrás.

Unión Racing Juan Nardoni
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