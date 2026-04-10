El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

El presidente de Unión, Luis Spahn, confesó problemas financieros, reclamó por los incumplimientos de Racing y aseguró que buscan poner al día al plantel

El presidente de Unión , Luis Spahn, se refirió al complejo momento económico que atraviesa la institución y apuntó con firmeza a los incumplimientos de Racing por el pase de Juan Nardoni , una situación que genera creciente malestar en la dirigencia.

Según explicó el titular tatengue, el club se encuentra gestionando compromisos financieros mientras intenta sostener el funcionamiento diario. “Tenemos crédito en distintas instituciones y algunas se portan bien dentro de las limitaciones económicas que tienen y otras no se están portando tan bien”, señaló.

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Prioridad: ponerse al día al plantel de Unión

Spahn remarcó que la dirigencia trabaja para cancelar obligaciones inmediatas y llevar tranquilidad interna. “La idea es cancelar la deuda con el plantel, estar al día y pagar al personal. Se hizo mucho ruido. No correspondía. No estábamos en la situación ideal. Pero el retraso de 10 a 15 días diría que es una bendición para otros planteles que llevan meses de retraso”, explicó, relativizando el atraso y comparándolo con otras realidades del fútbol argentino.

lUIS sPAHN Luis Spahn habló de la realidad económica de Unión y relativizó el atraso salarial. UNO Santa Fe | José Busiemi

El dirigente también dejó en claro que uno de los mayores problemas pasa por las cobranzas demoradas. “Tenemos grandes problemas de cobranza con instituciones que parecen sólidas y cumplidoras, y no lo son”, expresó con tono crítico. En esa línea, profundizó: “No se están portando bien y se hacen los ofendidos con tal de no pagar. Hay una cosa que es bastante simple: una situación es que yo le fío a un club y el club no tenga para pagarme. Otra situación más dolosa, más incorrecta, más inmoral, es que si somos dueños en partes, no nos den nuestro dinero y lo estén teniendo”.

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Impacto en la economía de Unión

Pese al reclamo, Spahn dejó entrever que cuando se regularicen los pagos, la situación podría estabilizarse. “Ese club nos regulariza bastante. Diría que casi entrábamos en un plano de absoluta normalidad en lo económico con todos nuestros acreedores”, sostuvo, evidenciando que el ingreso de esos fondos es clave para ordenar las cuentas.

Finalmente, el presidente contextualizó el escenario financiero del fútbol argentino: “Todos tenemos compromisos porque los presupuestos del fútbol se hacen en base a las ilusiones, a las obligaciones y a las expectativas”, concluyó.