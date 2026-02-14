Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión toma un respiro tras un inicio exigente y ya piensa en Aldosivi con varios temas a seguir

El plantel de Unión disfruta un fin de semana libre luego del empate en casa ante San Lorenzo, mientras el cuerpo técnico planifica el próximo escollo: Aldosivi

14 de febrero 2026 · 13:53hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Después de varias semanas de intensidad y compromisos consecutivos, Unión bajó el ritmo y se toma ahora un respiro. El empate 0-0 ante a San Lorenzo en el 15 de Abril marcó el cierre de un tramo cargado de esfuerzo. Quizás con un saldo con gusto a poco en lo numérico.

Leonardo Madelón, junto a su cuerpo técnico, decidió otorgar el fin de semana libre al plantel, que recién se reunirá nuevamente el lunes en el predio para retomar los entrenamientos y comenzar a delinear la visita a Aldosivi por la fecha 6 del Torneo Apertura.

• LEER MÁS: Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

El regreso a la rutina no será un simple trámite. La planificación incluirá un seguimiento detallado de la condición física de los jugadores, así como el análisis táctico de lo que se viene. Entre las principales atenciones aparece Marcelo Estigarribia, quien volvió a sentir molestias en una de sus rodillas y será monitoreado de cerca para determinar si estará disponible para el próximo compromiso. En el primer tiempo incluso tuvo que ser atendido, pero terminó entero.

Estigarribia volvió a sentir molestias en una de sus rodillas, pero terminó igual entero el partido de Unión.

Temas a seguir en Unión

Además, la recuperación de Agustín Colazo y Tomás González será clave para definir alternativas en el armado del equipo. Por su parte, Valentín Fascendini continuará fuera de las canchas al menos por dos semanas más, producto de un desgarro que requiere cuidado y paciencia para su regreso.

• LEER MÁS: Madelón, conforme en Unión: "Este es el camino, con un equipo sin fisuras y humilde"

Este parate estratégico no solo permitirá recargar energías, sino que también ofrecerá un espacio para que el cuerpo técnico ajuste detalles tácticos, planifique variantes y cuide a las piezas fundamentales de cara a un torneo que exige consistencia y rendimiento. Con la mente puesta en la visita a Aldosivi, Unión busca recuperar ritmo y fuerza para mantenerse competitivo en un Torneo Apertura donde cada punto será clave y la ilusión de pelear en la parte alta de la tabla sigue intacta.

