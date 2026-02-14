Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

Empataron sin goles y dejaron escapar la chance de prenderse en la pelea del Apertura 2026. El punto los mantiene a Unión y San Lorenzo expectantes.

Unión y San Lorenzo igualaron 0 a 0 en el estadio 15 de Abril por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo de escasa fluidez y alto rigor táctico. El resultado los deja en zona intermedia, con margen reducido para no perder pisada en la lucha por la clasificación.

El encuentro estuvo atravesado por la disputa en la mitad de la cancha. El Tate intentó imponer presión alta y circulación por bandas, pero chocó con un bloque compacto del Ciclón, que cerró líneas de pase interiores y apostó a transiciones rápidas. El equipo de Leonardo Madelón mostró intensidad para la recuperación tras pérdida, aunque careció de profundidad en tres cuartos. La ausencia de desequilibrio en el uno contra uno y la falta de sorpresa entre líneas diluyeron sus intentos en centros previsibles.

San Lorenzo, por su parte, administró mejor los tiempos defensivos que los ofensivos. Con un mediocampo escalonado y centrales firmes en el juego aéreo, sostuvo el cero, pero le costó enlazar pases verticales que rompieran el entramado rojiblanco.

Cómo impacta en la tabla el empate entre Unión y San Lorenzo:

El empate sin goles comprime aún más las posiciones en la zona media del campeonato. Ambos equipos sumaron, pero resignaron la oportunidad de acercarse al lote de punta en una fecha que ofrecía una ventana ideal para escalar. Con cinco jornadas disputadas, la regularidad empieza a marcar diferencias. Unión y San Lorenzo siguen en carrera, aunque obligados a mejorar su producción ofensiva si pretenden consolidarse como aspirantes reales en el Apertura 2026.