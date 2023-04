Unión, con un nueva baja y más dudas que certezas

"Nos sentimos bien, fuertes, hay que dar vuelta la situación, ganar conseguir puntos. Sabemos que el equipo en otros partidos pudo obtener la victoria y no se dieron, pero hay que hacerse fuertes. Se puede salir de esto, no tengo dudas, hay que hacerlo, no podemos regalar ni un minuto de los partidos que nos quedan", manifestó Gustavo Munúa, tras la derrota de Unión ante River, mientras no volvió a la ciudad con el resto de la delegación.