Unión, con una gran propuesta para retener a Thiago Cardozo

Entre estos jugadores figuran Claudio Corvalán y Bruno Pittón, quienes tendrían todo acordado para estampar una nueva firma, mientras que se intentará concretar lo mismo con los jugadores que llegaron desde Boca como son los casos de Nicolás Orsini, Simón Rivero y Gonzalo Morales.

Cardozo.jpg Thiago Cardozo será el arquero de Unión este domingo en Junín ante Sarmiento. Prensa Unión

Pero también hay un tema particular que tiene que ver con el arquero Thiago Cardozo, a quien también se le vence su contrato y ya se están dando negociaciones muy importantes para conseguir su continuidad, como consecuencia del gran nivel en el cual terminó la temporada.

Unión, con una propuesta formal por Thiago Cardozo

Por lo que se pudo conocer, los dirigentes de Unión hicieron una propuesta para conseguir su permanencia de cara al 2025. La misma consistiría en la compra del 50% de su ficha, y se le haría un contrato por tres temporadas.

Vale recordar que primero Thiago Cardozo deberá solucionar una situación particular que se le presentó con Peñarol, ya que también tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, las consecuencias de un futuro reclamo no alcanzarían a Unión.

Rodrigo Lubetkin, representante de Thiago Cardozo, habló con LT9 (AM 1150) y reveló: "Estamos en un principio de acuerdo con el club y Tomás Costa, con quien nos entendemos bárbaro. Estamos en los detalles finales viendo si podemos firmar, si no es a fin de año podría ser en los primeros días del año que viene para que pueda arrancar la pretemporada. Hasta que mi cliente no tenga el contrato firmado por tres años, no lo puedo dar por hecho, pero estamos muy cerca y muy encaminados".