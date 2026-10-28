Uno Santa Fe | Unión | Unión

La lesión de Matías Rocha, un nuevo dolor de cabeza para Unión

El uruguayo Matías Rocha debió salir ante Estudiantes en el inicio del complemento y se realizarán estudios en Unión para determinar el alcance de la lesión.

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 09:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La lesión de Matías Rocha, un nuevo dolor de cabeza para Unión

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión sumó una preocupación en el tramo decisivo del Torneo Clausura. Matías Rocha terminó con molestias en el tendón de Aquiles y debió ser reemplazado ante Estudiantes, una situación que lo dejaría afuera del partido del domingo frente a Newell’s y que también pone en duda su presencia en la última fecha ante Vélez.

LEER MÁS: Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

El defensor uruguayo había llegado con interrogantes físicos al encuentro frente al Pincha, pero Leonardo Madelón decidió incluirlo desde el arranque. Sin embargo, el inconveniente persistió y obligó al entrenador a modificar la última línea en el comienzo del segundo tiempo, luego del gol de Cristian Tarragona, una jugada en la que Rocha había participado.

A los 11 minutos del complemento, el zaguero dejó la cancha y fue reemplazado por Ignacio Isla, quien tuvo una buena actuación en el tiempo que estuvo en el campo y concretó su estreno en la Primera División.

Rocha, una baja sensible para el armado defensivo en Unión

El futbolista será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Por lo pronto, su ausencia ante Newell’s aparece como un escenario prácticamente confirmado, mientras que sus posibilidades de estar frente a Vélez también son reducidas. Si Unión logra clasificarse a los playoffs, su disponibilidad para esa instancia dependerá de la evolución física.

Mat&iacute;as Rocha sufri&oacute; una lesi&oacute;n en el tend&oacute;n de Aquiles y podr&iacute;a perderse el resto de los partidos de Uni&oacute;n en el a&ntilde;o.

Matías Rocha sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y podría perderse el resto de los partidos de Unión en el año.

Aunque Rocha no venía mostrando un rendimiento sobresaliente, su presencia había ganado importancia dentro de una defensa que arrastra dificultades y no cuenta con demasiadas alternativas con recorrido en ese puesto. Por eso, el uruguayo se había consolidado como titular junto a Juan Pablo Ludueña.

La lesión obliga ahora a Madelón a reorganizar la última línea en un momento en el que Unión necesita sumar para sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

Rubio toma ventaja para visitar a Newell’s

Con Rocha prácticamente descartado para el compromiso del domingo, a las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa, Rubio aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. El defensor le saca una luz de ventaja a Lautaro Fagioli, quien volvió a integrar la lista de concentrados para el partido ante Estudiantes y podría ser nuevamente convocado.

La decisión final dependerá de los entrenamientos y de lo que resuelva Madelón en la preparación del encuentro frente a la Lepra, un rival directo en la pelea por la clasificación.

El debut de Isla, una alternativa que dejó buenas sensaciones

La salida de Rocha también abrió una oportunidad para Ignacio Isla, quien ingresó en el complemento y respondió con una tarea positiva. El defensor tuvo sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría y dejó una impresión favorable en un partido exigente.

LEER MÁS: Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Mientras el cuerpo médico evalúa la situación de Rocha, el entrenador deberá definir cómo reacomoda una defensa que perdió una alternativa titular. La prioridad será encontrar una solución inmediata para visitar a Newell’s, sin perder de vista que el cierre ante Vélez podría ser determinante para las aspiraciones de Unión.

En el Torneo Clausura 2026, Rocha suma seis presencias y 417 minutos disputados, según los registros estadísticos aportados. Ahora, su continuidad dependerá de la evolución de una molestia que amenaza con dejarlo afuera de los compromisos más importantes del semestre.

Unión Matías Rocha Newell's
Noticias relacionadas
union ya tiene arbitro para visitar a newells: daniel zamora dirigira en el coloso

Unión ya tiene árbitro para visitar a Newell's: Daniel Zamora dirigirá en el Coloso

atletico tucuman apunto contra union por la deuda por estigarribia: es muchisima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

vinicius malachias es nuevo refuerzo de union para la liga argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

tarragona y una marca historica en union: un registro que no se repetia desde 1980

Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Lo último

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Último Momento
El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: Todo un país te abraza

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: "Todo un país te abraza"

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026