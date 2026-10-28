La lesión de Matías Rocha, un nuevo dolor de cabeza para Unión

El uruguayo Matías Rocha debió salir ante Estudiantes en el inicio del complemento y se realizarán estudios en Unión para determinar el alcance de la lesión.

Unión sumó una preocupación en el tramo decisivo del Torneo Clausura. Matías Rocha terminó con molestias en el tendón de Aquiles y debió ser reemplazado ante Estudiantes, una situación que lo dejaría afuera del partido del domingo frente a Newell’s y que también pone en duda su presencia en la última fecha ante Vélez.

LEER MÁS: Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

El defensor uruguayo había llegado con interrogantes físicos al encuentro frente al Pincha, pero Leonardo Madelón decidió incluirlo desde el arranque. Sin embargo, el inconveniente persistió y obligó al entrenador a modificar la última línea en el comienzo del segundo tiempo, luego del gol de Cristian Tarragona, una jugada en la que Rocha había participado.

A los 11 minutos del complemento, el zaguero dejó la cancha y fue reemplazado por Ignacio Isla, quien tuvo una buena actuación en el tiempo que estuvo en el campo y concretó su estreno en la Primera División.

Rocha, una baja sensible para el armado defensivo en Unión

El futbolista será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Por lo pronto, su ausencia ante Newell’s aparece como un escenario prácticamente confirmado, mientras que sus posibilidades de estar frente a Vélez también son reducidas. Si Unión logra clasificarse a los playoffs, su disponibilidad para esa instancia dependerá de la evolución física.

Matías Rocha sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y podría perderse el resto de los partidos de Unión en el año.

Aunque Rocha no venía mostrando un rendimiento sobresaliente, su presencia había ganado importancia dentro de una defensa que arrastra dificultades y no cuenta con demasiadas alternativas con recorrido en ese puesto. Por eso, el uruguayo se había consolidado como titular junto a Juan Pablo Ludueña.

La lesión obliga ahora a Madelón a reorganizar la última línea en un momento en el que Unión necesita sumar para sostener sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

Rubio toma ventaja para visitar a Newell’s

Con Rocha prácticamente descartado para el compromiso del domingo, a las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa, Rubio aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. El defensor le saca una luz de ventaja a Lautaro Fagioli, quien volvió a integrar la lista de concentrados para el partido ante Estudiantes y podría ser nuevamente convocado.

La decisión final dependerá de los entrenamientos y de lo que resuelva Madelón en la preparación del encuentro frente a la Lepra, un rival directo en la pelea por la clasificación.

El debut de Isla, una alternativa que dejó buenas sensaciones

La salida de Rocha también abrió una oportunidad para Ignacio Isla, quien ingresó en el complemento y respondió con una tarea positiva. El defensor tuvo sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría y dejó una impresión favorable en un partido exigente.

LEER MÁS: Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Mientras el cuerpo médico evalúa la situación de Rocha, el entrenador deberá definir cómo reacomoda una defensa que perdió una alternativa titular. La prioridad será encontrar una solución inmediata para visitar a Newell’s, sin perder de vista que el cierre ante Vélez podría ser determinante para las aspiraciones de Unión.

En el Torneo Clausura 2026, Rocha suma seis presencias y 417 minutos disputados, según los registros estadísticos aportados. Ahora, su continuidad dependerá de la evolución de una molestia que amenaza con dejarlo afuera de los compromisos más importantes del semestre.